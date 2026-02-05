C朗繼續罷踢尋求離隊　賓施馬：希拉爾係亞洲皇家馬德里

葡萄牙球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），已連續2場缺席艾納斯的比賽，據報他要求沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）作出確實的保證，否則尋求在6月離隊。而因為轉投希拉爾，「辣慶」C朗的賓施馬（Karim Benzema），在加盟球隊的後的首次開腔，就盛讚球會是「亞洲的皇家馬德里」。 由於包括艾納斯、伊蒂哈德、吉達艾阿里及希拉爾同樣由PIF擁有，而賓施馬從伊蒂哈德，加盟與艾納斯爭標的對手希拉爾，令到C朗覺得PIF不公平，認為是要為希拉爾奪標鋪路。故此C朗早在星期一（2日）已經杯葛球隊的比賽，而艾納斯周五（6日）對伊蒂哈德的聯賽，預料C朗繼續缺陣。在社交媒體上，C朗仍貼出他穿上艾納斯練習服的相片，但艾納斯在周三發布的相片，就只有教練的佐治捷西斯（Jorge Jesus）以及C朗的隊友。

希拉爾獲王子支援引援 據ESPN指，C朗會否再為艾納斯上陣，取決於球會高層以及PIF會否願意答應C朗，當中包括恢復球會高層的控制權。據報道指，艾納斯的體育總監施馬奧古天奴（Simao Coutinho）以及行政總裁的荷西施美度（Jose Semedo）被PIF停職，並影響了艾納斯在冬季轉會窗的引援，同時據報PIF亦確實削減了艾納斯的開支。相反希拉爾就獲得沙特的王子艾華特（Alwaleed Bin Talal Alsaud）的巨額捐助以增強球隊實力。報道指包括賓施馬的轉會，希拉爾冬窗的收購都是王子有份資助。這令到C朗非常憤怒。