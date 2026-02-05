C朗繼續罷踢尋求離隊　賓施馬：希拉爾係亞洲皇家馬德里

葡萄牙球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），已連續2場缺席艾納斯的比賽，據報他要求沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）作出確實的保證，否則尋求在6月離隊。而因為轉投希拉爾，「辣慶」C朗的賓施馬（Karim Benzema），在加盟球隊的後的首次開腔，就盛讚球會是「亞洲的皇家馬德里」。
由於包括艾納斯、伊蒂哈德、吉達艾阿里及希拉爾同樣由PIF擁有，而賓施馬從伊蒂哈德，加盟與艾納斯爭標的對手希拉爾，令到C朗覺得PIF不公平，認為是要為希拉爾奪標鋪路。故此C朗早在星期一（2日）已經杯葛球隊的比賽，而艾納斯周五（6日）對伊蒂哈德的聯賽，預料C朗繼續缺陣。在社交媒體上，C朗仍貼出他穿上艾納斯練習服的相片，但艾納斯在周三發布的相片，就只有教練的佐治捷西斯（Jorge Jesus）以及C朗的隊友。
希拉爾獲王子支援引援
據ESPN指，C朗會否再為艾納斯上陣，取決於球會高層以及PIF會否願意答應C朗，當中包括恢復球會高層的控制權。據報道指，艾納斯的體育總監施馬奧古天奴（Simao Coutinho）以及行政總裁的荷西施美度（Jose Semedo）被PIF停職，並影響了艾納斯在冬季轉會窗的引援，同時據報PIF亦確實削減了艾納斯的開支。相反希拉爾就獲得沙特的王子艾華特（Alwaleed Bin Talal Alsaud）的巨額捐助以增強球隊實力。報道指包括賓施馬的轉會，希拉爾冬窗的收購都是王子有份資助。這令到C朗非常憤怒。
C朗與艾納斯的合約到明年夏天才到期，而買斷的最低條件是5,000萬歐元，這似乎不會是歐洲球會所願意。而沙特聯賽也不希望失去一位聯賽的最大形象大使，據報道稱艾納斯及PIF曾承諾在夏季轉會時，引入包括他葡萄牙隊友的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），但般奴最後選擇留在曼聯。
至於希拉爾的行政總裁被問及C朗的憤怒時表示：「你應該問他們。我們在專注自己的事。到頭來，這不像他們只有很差的夏季轉會，像是祖奧菲歷斯（Joao Feix）及高文（Kingsley Coman）。這個國家存在着我從未想像過的競爭和熱情；我以為我已經見識過一切了。人們對簽下賓施馬簡直瘋狂了。」賓施馬對於加盟希拉爾後就表示：「這是一支好的球隊，有好的歷史，他們贏過很多錦標。這很像，像是亞洲的皇家馬德里，一切宦好，有好的球迷，他們也踢得好，有好的球員和他們良好的心態。我之前就喜歡這球隊，我把對他們當成是皇馬，這不是容易的比賽。這是好的比賽和回憶，而今日我高興自己成為希拉爾一員了。」