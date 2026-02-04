英格蘭聯賽盃｜阿仙奴夏維斯絕殺　兩回合挫車路士入決賽

阿仙奴再次打入英格蘭聯賽盃決賽，在四強的次回合，手執一球優勢的兵工廠，憑夏維斯（Kai Havertz）補時的入球，以1:0擊敗車路士，兩回合贏4:2，自2018年後再次打入這項賽事的決賽。

上回合作客領先3:2，回到主場作賽，阿仙奴最初處於上風，不過在車路士的5人防線下，還是未能找入破關之法。需要爭取入球的藍戰士，雖然之後換入伊斯迪華奧（Estevao Willian）及高爾彭馬（Cole Palmer）攻堅，但仍是未能爭取到機會。到補時階段，阿仙奴的一次反攻，由後備上陣的夏維斯，扭過門將的羅拔山齊士（Robert Sanchez）射入，為阿仙奴贏1:0，兩回合阿仙奴以4:2的比數晉身決賽。兵工廠對上一個盃賽冠軍已是2020年的足總盃，而聯賽盃他們對上一次入決賽已是2018年，當時不敵曼城，不過對上一次在聯賽盃奪冠，已是1993年。