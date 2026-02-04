NBA明星賽｜勒邦占士居里杜蘭特做隊友　火拚當錫SGA世界隊

下星期NBA明星賽的分隊公布，其中勒邦占士（LeBron James），與奧運隊友的杜蘭特（Kevin Durant）及史堤芬居里（Stephen Curry）將同處一隊，對抗包括有當錫（Luka Doncic）、基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及雲班耶馬（Victor Wembanyama）等的世界隊。

今年明星賽的24位球手分為3隊，進行單循環的對賽，然後最好成績2隊進行冠軍賽。其中16位美國球手會分為美國星隊及美國條紋隊，對抗9個球員的世界隊。當中美國隊以年齡來分隊，年長球員加入條紋隊，球員有杜蘭特、勒邦占士、史堤芬居里以及補選的利拿特（Kawhi Leonard），至於較年輕的星隊就有迪雲布克（Devin Booker）、根寧咸（Cade Cunningham）、賀姆根（Chet Holmgren）等。世界隊方面，「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）預計因傷缺陣，故此世界隊有9個球員，當中包括當錫、SGA、雲班耶馬、唐斯（Karl-Anthony Towns）、祖傑（Nikola Jokic）及謝姆梅利（Jamal Murray）。