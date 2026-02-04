費倫巴治轟伊蒂哈德阻礙簡迪轉會　C朗將引發爭奪

沙特阿拉伯聯賽在轉會市場引發的混亂，土耳其球會的費倫巴治公開炮轟伊蒂哈德的操作，令到尼高路簡迪（N'Golo Kante）的轉會觸礁。而基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）對賓施馬（Karim Benzema）轉會的不滿，據報已獲多間歐洲及美職聯球會的關注，並等候C朗與沙特解約後向他伸出橄欖枝。
費倫巴治公開批評，表示有關簡迪的轉會，包括將摩洛哥前鋒安尼斯利（Youssef En-Nesyri）作為交易一部份轉到伊蒂哈德的手續完成，球會表示球員的體測都已經做好，稱他們「已完全按時履行了義務」，費倫巴治指：「然而，當對方球會錯誤輸入轉會系統資料時，有關交易無法在轉會登記時段完成，這與我們無關。」他們表示，遺憾有關轉會最終無法達成。目前簡迪已無法轉投費倫巴治，不過安尼斯利卻已加盟伊蒂哈德，據報伊蒂哈德是希望以安尼斯利代替轉投希拉爾的賓施馬。
歐美球會甚至曼聯傳邀C朗
至於因為賓施馬的轉會，引起C朗的不滿，目前C朗的動向未明。不過報道指，C朗是不滿同為沙特阿拉伯主權基金，公共投資基金（PIF）旗下的球會，卻遭到不公平的財政待遇。原因是C朗認為PIF未有對他效力的艾納斯，與爭標對手，也同為PIF控制的球會希拉爾獲得同等的財務支援，令希拉爾可以獲得賓施馬增強爭標機會。據網媒TEAMtalk報道，多支歐洲球會以及美職聯球會都關注着C朗的動向，並願意以他為中心重建球隊，並讓他重上頂峰，同時球會也是看上C朗的潛在商業利益。同時《曼徹斯特晚報》亦指，曼聯也在考慮邀請C朗第3度加盟。
作為沙特阿拉伯聯賽的「門面」，C朗的離開料將會為沙特聯賽帶來負面影響。C朗在去年才與沙特方面續約2年，他與沙特合約仍有約18個月，而且周薪約50萬英鎊，他的解約將要放棄鉅額的收入。而事實上，艾納斯在今個賽季的轉會市場已耗資1.25億美元。