烏克蘭狠批恩芬天奴幼稚　反對國際足協考慮讓俄羅斯重返國際賽

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）早前曾表示，對俄羅斯的禁令沒有效用，考慮撤銷制裁。烏克蘭體育部長就批評恩芬天奴是「不負責任」而且「幼稚」。 俄羅斯的國家隊及球會在2022年入侵烏克蘭之後，一直被禁止參與歐洲足協（UEFA）及FIFA的賽事。不過恩芬天奴在早前指：「這禁令沒能達成甚麼，只製造了失望及仇恨。」他稱：「有來自俄羅斯的男孩和女孩，對歐洲其他地區的比賽會有幫助。」不過烏克蘭的體育部長比迪爾（Matvii Bidnyi）就在社交平台批評：「恩芬天奴的說話聽起來很不負責任，甚至可以說是幼稚。」

比迪爾表示：「他們將足球與兒童被殺害的現實分開來看。我要提醒你們，自俄羅斯全面入侵以來，已有超過650名烏克蘭運動員和教練被俄羅斯殺害，其中包括100多名足球員。」他續指：「戰爭是罪行，不是政治。是俄羅斯將體育政治化，並藉此為侵略行為辯護。我贊同烏克蘭足協的立場，他們也警告不要讓俄羅斯重返國際賽場。只要俄羅斯人繼續殺害烏克蘭人，並將體育政治化，那麼在尊重正義、正直和公平競技等價值觀的人們眼中，他們的國旗和國家象徵就毫無立足之地。」

薩克達CEO：完全脫離現實 烏克蘭球會薩克達的行政總裁柏堅（Serhii Palkin）亦批評恩芬天奴「完全脫離現實」。他表示：「這是試圖假裝戰爭和侵略不存在，足球不能脫離現實，它無權對邪惡視而不見。這樣的決定會帶來責任，包括對掩蓋戰爭罪行負有共謀責任。」薩克達的主場原本在烏克蘭東部的頓巴斯，早在俄羅斯入侵前已被俄羅斯支持的武裝組織破壞，自2014年已沒有在頓巴斯比賽，在過12年一直「流浪」，包括將波蘭及德國作為「主場」。現時俄羅斯雖然沒有國際賽事，不過俄羅斯國家隊仍可以自己組織與其他地方的球隊約戰。