NBA｜雷霆赫頓史丹首次三雙贏魔術　湖人輕取籃網

上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆取得球隊今季第40場勝仗，在赫頓史丹（Isaiah Hartenstein）交出NBA生涯首次的「三雙」表現之下，雷霆主場以128:92輕鬆擊敗奧蘭多魔術。至於洛杉磯湖人作客在列維斯（Austin Reaves）復出下，以125:109贏布魯克林籃網。
雷霆之前5場比賽輸了3場，面對東岸排第8的魔術，雷霆今場由頭帶到尾。首節魔術在命中率只有18.2%之下，全節僅得14分，落後雷霆25分，之後的比賽雷霆打得輕鬆，在最多拉開41分之下，最後贏128:92。雷霆6人取得雙位數，當中後備的伊沙亞祖（Isaiah Joe）攻入22分，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）亦有20分及9次助攻，至於赫頓史丹上陣雖然只有23分鐘左右，但就以12分、10個籃板及10次助攻，在8年NBA生涯首次交出「三雙」，首次參加明星賽的賀姆根（Chet Holmgren）亦有16分及10個籃板。雷霆贏波後仍在常規賽以40勝11負領先。
奧克拉荷馬城雷霆對奧蘭多魔術精華
至於湖人方面，作客去到紐約，勒邦占士（LeBron James）個人交出25分，加上24分的當錫（Luka Doncic），湖人以125:109作客贏布魯克林籃網，今場列維斯傷瘛復出，為湖人取得15分。雖然有傳湖人可能在最終交易日前以勒邦占士作出交易，不過勒邦的經理人在網台節目就否認，並指勒邦將會在湖人打足今個賽季。湖人目前在西岸排第5。
勇士缺居里不敵76人
東岸領先的底特律活塞，主場就以124:121小勝丹佛金塊，根寧咸（Cade Cunningham）個人交出29分，活塞在東岸戰績改寫成37勝12負。金州勇士主場，在缺少因為膝蓋痛楚而休息的史堤芬居里（Stephen Curry），最終以94:113不敵費城76人。同日的比賽，紐約人作客以132:101贏華盛頓巫師，波士頓塞爾特人110:100贏達拉斯獨行俠，密爾沃基公鹿主場131:115擊敗芝加哥公牛，阿特蘭大鷹隊作客127:115挫邁亞密熱火，猶他爵士作客131:122擊敗印第安納溜馬。鳳凰城太陽作客130:125破波特蘭拓荒者。