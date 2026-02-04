NBA｜雷霆赫頓史丹首次三雙贏魔術　湖人輕取籃網

上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆取得球隊今季第40場勝仗，在赫頓史丹（Isaiah Hartenstein）交出NBA生涯首次的「三雙」表現之下，雷霆主場以128:92輕鬆擊敗奧蘭多魔術。至於洛杉磯湖人作客在列維斯（Austin Reaves）復出下，以125:109贏布魯克林籃網。

雷霆之前5場比賽輸了3場，面對東岸排第8的魔術，雷霆今場由頭帶到尾。首節魔術在命中率只有18.2%之下，全節僅得14分，落後雷霆25分，之後的比賽雷霆打得輕鬆，在最多拉開41分之下，最後贏128:92。雷霆6人取得雙位數，當中後備的伊沙亞祖（Isaiah Joe）攻入22分，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）亦有20分及9次助攻，至於赫頓史丹上陣雖然只有23分鐘左右，但就以12分、10個籃板及10次助攻，在8年NBA生涯首次交出「三雙」，首次參加明星賽的賀姆根（Chet Holmgren）亦有16分及10個籃板。雷霆贏波後仍在常規賽以40勝11負領先。