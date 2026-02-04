世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲首圈過關　上屆冠軍羅拔臣首圈出局

在啟德體藝館舉行的世界桌球大獎賽，第2個賽日有「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）的出場，他面對世界排名26的奧干拿（Joe O'Connor），以局數5:3淘汰對手，下一圈會對中國球手的肖國楝。至於上屆冠軍的羅拔臣（Neil Robertson），首圈以1:5不敵查克鍾斯（Jak Jones）被淘汰。

上屆賽事退出未有參加，奧蘇利雲在第2個賽日的下午出戰，面對奧干拿，首局奧干拿把握奧蘇利雲未能清檯，打出一桿64度的分數，以70:23先下一城。第2局仍是奧干拿，他再贏67:32將局數拉開2:0。不過奧蘇利雲之後連追2局，包括第4局打出一桿65度，在第一節追平局數2:2。重新再開比賽，奧干拿又以單桿58度的分數，以105:0再度領先。不過奧蘇利雲還是實力較強的球手，他之後連取3局，雖然沒有單桿破百，但仍以局數5:3反勝奧干拿，晉身第2圈。