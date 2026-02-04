熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Feb-04 17:33
更新：2026-Feb-04 17:33

世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲首圈過關　上屆冠軍羅拔臣首圈出局

分享：
WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.28 (1)

奧蘇利雲在首圈擊敗奧干拿晉級。(周令知攝)

adblk4

在啟德體藝館舉行的世界桌球大獎賽，第2個賽日有「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）的出場，他面對世界排名26的奧干拿（Joe O'Connor），以局數5:3淘汰對手，下一圈會對中國球手的肖國楝。至於上屆冠軍的羅拔臣（Neil Robertson），首圈以1:5不敵查克鍾斯（Jak Jones）被淘汰。

上屆賽事退出未有參加，奧蘇利雲在第2個賽日的下午出戰，面對奧干拿，首局奧干拿把握奧蘇利雲未能清檯，打出一桿64度的分數，以70:23先下一城。第2局仍是奧干拿，他再贏67:32將局數拉開2:0。不過奧蘇利雲之後連追2局，包括第4局打出一桿65度，在第一節追平局數2:2。重新再開比賽，奧干拿又以單桿58度的分數，以105:0再度領先。不過奧蘇利雲還是實力較強的球手，他之後連取3局，雖然沒有單桿破百，但仍以局數5:3反勝奧干拿，晉身第2圈。

adblk5

同時間舉行的比賽，上屆冠軍的澳洲球手羅拔臣，以局數1:5不敵查克鍾斯而未能衞冕。而華基連（Chris Wakelin）就擊敗泰國的泰查亞烏諾（Thepchaiya Un-Nooh），中國的斯佳輝就以5:2局數淘汰加利威爾遜（Gary Wilson）晉身次圈。在之前一日的比賽，5位中國球手成功過關，當中包括肖國楝，他以局數5:2淘汰基倫威爾遜（Kyren Wilson）過關。而肖國楝次圈對手正是奧蘇利雲。而其他晉級的中國球手有周躍龍、吳宜澤、常冰玉及張安達，至於丁俊暉首圈就不敵鶴健士（Barry Hawkins）。

WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.56.07 WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.56.07 (1) WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.30 (1) WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.31 (1) WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.30 (2) WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.31 WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.32 WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.32 (1) WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.33 (2) WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.33 (1) WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.33 WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.34 WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.26 WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.27 WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.30 WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.29 WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.28 WhatsApp Image 2026 02 04 at 16.55.31 (2)

奧蘇利雲對奧干拿

羅拔臣對查克鍾斯

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務