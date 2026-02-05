西盃｜貝迪斯主場無懼馬體會

西甲已接戰22輪，馬體會以45分排季席，貝迪斯相差10分排第5，表面上兩軍實力有一定分野。不過，計近期狀態，2022年西盃盟主貝迪斯反而是較佳一方；該隊剛戰聯賽以2比1打敗華倫西亞，上圈西盃則以2比1擊敗艾爾切，最重要是貝迪斯已經在各項賽事主場5連勝，場場起碼入2球，地頭出戰惡氣十足。

西班牙盃八強的壓軸好戲，今晚深夜由貝迪斯主場迎戰馬德里體育會。雖然計實力同名氣，馬體會秤先；但貝迪斯近期主場惡氣沖天，要頂住近戰平平的客軍應該樂觀，今場受讓成冷門一方，值得支持。(球賽編號FB3147，2月6日04:00開賽)

另邊廂，馬體會剛戰聯賽作客尾二的利雲特只能互交白卷，各項賽事近4場只得1勝2和1負；而上圈西盃面對西乙拉科魯尼亞只能小勝1比0而回，狀態的確普通。

人腳方面，貝迪斯剛從墨超CF阿美利加簽入皇家馬德里青訓出身的中場艾華路費度高(Alvaro Fidalgo)，今場可以候命；防線重心拿坦(Natan)則在聯賽停賽後可以復出，加上主力後衛祖尼亞費普(Junior Firpo)有望趕及傷癒候命，今場陣容頗為完整，要在法定時間保住不敗應該樂觀。

新兵盧卡文報到

馬體會賽前亦有強援殺到，剛由意甲阿特蘭大加盟的尼日利亞前鋒盧卡文(Lookman)應可候命；但主力前鋒阿歷山大索洛夫(Alexander Sorloth)上仗聯賽出現腦震盪，即使今場可以復出，恐怕都會影響發揮。另一王牌射手祖利亞艾華利斯(Julian Alvarez)近期狀態明顯下滑；而主力防中柏保路巴里奧斯(Pablo Barrios)因傷上陣成疑，陣容不整下，這支近年在西盃戰績平平的傳統功旅，不值熱捧。