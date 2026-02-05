意盃｜雙雄命運共同體 阿特蘭大祖記鬥攻爭入4強

今晚意盃出場雙雄阿特蘭大及祖雲達斯，季內走勢猶如命運共同體，高低起跌戰績相近；今晚8強賽在阿特蘭大主場決戰，勝負難料，只是雙方攻力可恃，今場交收會多！(球賽編號FB3194，2月6日04:00開賽)

兩軍季內同樣出戰歐聯，其中阿特蘭大近期最大新聞相信是非洲猛將前鋒、2024年歐霸決賽包辦3球，助球會捧走史上首個重要歐洲獎盃的盧卡文(Lookman)，離隊轉投西甲馬德里體育會。不過其實球會早前已由對方手上，簽得回流意甲的拉斯柏度尼(Raspadori)，一出一入實力無損，後者並在早前聯賽為新東家入波。