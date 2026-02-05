意盃｜雙雄命運共同體 阿特蘭大祖記鬥攻爭入4強

今晚意盃出場雙雄阿特蘭大及祖雲達斯，季內走勢猶如命運共同體，高低起跌戰績相近；今晚8強賽在阿特蘭大主場決戰，勝負難料，只是雙方攻力可恃，今場交收會多！(球賽編號FB3194，2月6日04:00開賽)
兩軍季內同樣出戰歐聯，其中阿特蘭大近期最大新聞相信是非洲猛將前鋒、2024年歐霸決賽包辦3球，助球會捧走史上首個重要歐洲獎盃的盧卡文(Lookman)，離隊轉投西甲馬德里體育會。不過其實球會早前已由對方手上，簽得回流意甲的拉斯柏度尼(Raspadori)，一出一入實力無損，後者並在早前聯賽為新東家入波。
阿特蘭大主場硬淨
球隊自從去年11月辭退只執教了數月的祖域(Juric)，由前費倫天拿教練柏拿甸奴(Palladino)掌印後，重上正軌；歐聯聯賽以第15名完成，曾在主場打敗英超勁旅車路士，並將會在稍後淘汰圈附加賽硬撼多蒙特，而上圈意盃則主場以4比0大炒熱拿亞。箭頭施卡馬卡(Scamacca)該仗交出助攻，中場好手柏沙歷(Pasalic)及迪魯恩(de Roon)俱有進帳；球隊計對上4戰主場3勝1負入9球，今場遇上2024年意盃決賽輸給對手0比1的祖雲達斯，復仇心切。
史巴列堤救火見效
對比阿特蘭大聯賽暫時排第7，「斑馬兵團」祖雲達斯更排第4位。球隊更早在去年10月辭退杜陀(Tudor)，由名帥史巴列堤(Spalletti)執教，成績更早得到反彈，包括歐聯最後4場豪取3勝1和，以第13名完成將會鬥加拉塔沙雷；上圈意盃主場出強陣由約拿芬大衛(Jonathan David)、基蘭耶迪斯(Kenan Yildiz)及韋斯頓麥堅尼(Weston McKennie)攻堅，2比0淘汰烏甸尼斯。
「斑馬兵團」貴為意盃盃王，史上曾15次奪冠，現時隊中三線實力平均，近4戰3勝1和入9球失1球之餘，巴西中堅基爾臣比爾馬(Gleison Bremer)上仗聯賽更攻入2球，自從去年尾從膝傷中康復後表現勇猛，下半季爭霸重心。祖隊今夜遇上近期主場火力強大的阿特蘭大，雙方爭意盃心態較放鬆，預料鬥攻下入球不會少。
