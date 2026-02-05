英格蘭聯賽盃｜曼城主場再破紐卡素　將與阿仙奴爭冠軍

首回合兩球在手，曼城回到主場收起了夏蘭特，改以馬莫殊出任正選前鋒。這位埃及射手在7分鐘就為曼城打開紀錄。在29分鐘，馬莫殊為藍月亮再下一城，加上雷恩達斯（Tijjani Reijnders）在3分鐘後建功，半場曼城3:0領先。雖然安東尼艾蘭加（Anthony Elanga）下半場為紐卡素追回一球，但是哈維班尼斯（Harvey Barnes）之後的入球被判「詐糊」，曼城最終以3:1贏次回合，兩回合以5:1淘汰紐卡素，球隊第10次打入聯賽盃決賽，3月22日與阿仙奴在溫布萊球場爭冠。

曼城在冬季轉會窗從其他英超隊伍簽入安東尼施美安（Antoine Semenyo）與馬克古希（Marc Guehi），然而施美安可以在決賽上陣，但古希不能，原因是按賽例是球員需要在冬季轉會窗前加盟或是在四強的首回合前加盟，並以較早者為準，意味首回合前加盟的施美安可以在四強兩回合及決賽披甲，但是日前才轉投藍月亮的古希就不合資格。哥迪奧拿（Pep Guardiola）在賽後批評賽會的規則，認為應該改變。

哥迪奧拿不滿古希不能決賽上陣

哥帥批評：「希望我們能說服賽會，讓馬克（古希）可以在決賽上陣。我不明白為何他不能打決賽。你花很多錢收購一個球員，然而他因為規則不能比賽，我不明白。希望他們可以改變。」他續說：「安東尼（施美安）在第一場前可以比賽，然後現在是決賽，為何他（古希）不能？為何？我們有支付他薪水，他是我們的球員。我跟球會說，他們要去問，這是必須。我不明白是甚麼原因他不能在3月踢決賽，當他已在這裡一段時間。買球員的規則取決於國際足協、歐洲足協和英超聯賽會規定，他們會說『好吧，轉會窗口開啟』，你買來的球員就必須要上陣，對吧？這是合乎邏輯的。我們當然會盡力爭取讓他上場比賽。這完全合乎邏輯。」