西班牙國王盃｜皇家蘇斯達反勝晉級　與畢爾包入四強

西班牙國王盃的八強，兩支巴斯克球會分別作客贏波，其中皇家蘇斯達作客以3:2反勝艾拉維斯，而畢爾包亦在客場以2:1擊敗華倫西亞，雙雙晉身四強。
目前聯賽僅得第8的皇蘇，作客第10位的艾拉維斯。主隊8分鐘由艾迪列巴治（Abde Rebbach）先開紀錄領先。奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）雖然在15分鐘為皇蘇追平，但29分鐘艾拉維斯獲得12碼，由東尼馬天尼斯（Toni Martinez）射入，令艾拉維斯半場領先2:1。到下半場的比賽，艾拉維斯67分鐘又一次獲得12碼，不過東尼馬天尼斯今次未有射入，更在76分鐘由干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）為皇蘇再次扳平，加上奧斯卡亞臣（Orri Oskarsson）在80分鐘為皇家蘇斯達再下一城，令客隊以3:2反勝艾拉維斯晉級四強。
至於畢爾包作客華倫西亞，先憑對手的一個烏龍波打開紀錄。不過華倫西亞在35分鐘追平。作客的畢爾包下半場75分鐘有12碼的機會，但查列基沙（Mikel Jauregizar）操刀宴客。幸伊拿基威廉斯（Inaki Williams）在補時6分鐘為畢爾包攻入致勝一球，以2:1擊敗華倫西亞。餘下一個國王盃四強席位，將由貝迪斯與馬德里體育會競逐。