西班牙國王盃｜皇家蘇斯達反勝晉級　與畢爾包入四強

西班牙國王盃的八強，兩支巴斯克球會分別作客贏波，其中皇家蘇斯達作客以3:2反勝艾拉維斯，而畢爾包亦在客場以2:1擊敗華倫西亞，雙雙晉身四強。

目前聯賽僅得第8的皇蘇，作客第10位的艾拉維斯。主隊8分鐘由艾迪列巴治（Abde Rebbach）先開紀錄領先。奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）雖然在15分鐘為皇蘇追平，但29分鐘艾拉維斯獲得12碼，由東尼馬天尼斯（Toni Martinez）射入，令艾拉維斯半場領先2:1。到下半場的比賽，艾拉維斯67分鐘又一次獲得12碼，不過東尼馬天尼斯今次未有射入，更在76分鐘由干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）為皇蘇再次扳平，加上奧斯卡亞臣（Orri Oskarsson）在80分鐘為皇家蘇斯達再下一城，令客隊以3:2反勝艾拉維斯晉級四強。