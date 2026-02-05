NBA｜獨行俠大清洗傳換AD去巫師　CP3加盟速龍

去年達拉斯獨行俠換入當家球星當錫（Luka Doncic）引起轟動，涉事的總經理歷高哈利遜（Nico Harrison）被解僱後，獨行俠似乎要清理其「遺產」，據報安東尼戴維斯（Anthony Davis）等多名球員，將被交易到華盛頓巫師，巫師有望重組成具實力的隊伍。至於另一個老將基斯保羅（Chris Paul）亦傳會在三方交易中，換到多倫多速龍。

以當錫交換AD，無疑是哈利遜最敗筆的交易。雖然AD在防守有所表現，不過經常的受傷令獨行俠表現浮沉。在哈利遜解僱後，獨行俠要為球隊進行改組。據ESPN報道，獨行俠準備與巫師進行大規模的交易，將包括安東尼戴維斯、夏迪（Jaden Hardy）、迪安基路羅素（D'Angelo Russell）及戴迪艾森（Dante Exum）換去巫師，並取得米杜頓（Khris Middleton）、AJ莊臣（AJ Johnson）、伯恩咸（Malaki Branham）、巴格利（Marvin Bagley III）以及2個首輪選秀權和3個次輪。當中2個首輪來自奧克拉荷馬城今年以及金州勇士在2030年的前20保護選秀權。