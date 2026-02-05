NBA｜獨行俠大清洗傳換AD去巫師　CP3加盟速龍

去年達拉斯獨行俠換入當家球星當錫（Luka Doncic）引起轟動，涉事的總經理歷高哈利遜（Nico Harrison）被解僱後，獨行俠似乎要清理其「遺產」，據報安東尼戴維斯（Anthony Davis）等多名球員，將被交易到華盛頓巫師，巫師有望重組成具實力的隊伍。至於另一個老將基斯保羅（Chris Paul）亦傳會在三方交易中，換到多倫多速龍。
以當錫交換AD，無疑是哈利遜最敗筆的交易。雖然AD在防守有所表現，不過經常的受傷令獨行俠表現浮沉。在哈利遜解僱後，獨行俠要為球隊進行改組。據ESPN報道，獨行俠準備與巫師進行大規模的交易，將包括安東尼戴維斯、夏迪（Jaden Hardy）、迪安基路羅素（D'Angelo Russell）及戴迪艾森（Dante Exum）換去巫師，並取得米杜頓（Khris Middleton）、AJ莊臣（AJ Johnson）、伯恩咸（Malaki Branham）、巴格利（Marvin Bagley III）以及2個首輪選秀權和3個次輪。當中2個首輪來自奧克拉荷馬城今年以及金州勇士在2030年的前20保護選秀權。
獨行俠將圍繞法拉格重建
AD加盟以來目前只為獨行俠上陣29場，而他下個賽季的合約達5,850萬美元，還有2027至28年價值6,280萬美元的球員選項，故此獨行俠是希望減輕相關的薪酬。巫師在近期的交易，已獲得泰爾楊格（Trae Young），不過這位前「鷹王」自12月就因為膝傷缺陣，至於AD上月初亦因為左手韌帶而休戰。去年哈利遜曾指在AD與艾榮（Kyrie Irving）合作，可以有「3至4年」的爭標實力，不過2位經常受傷的球星，至今僅1次同場比賽。在新秀狀元的法拉格（Cooper Flagg）開始站穩後，獨行俠要以這位19歲新秀重建球隊。
距離NBA的交易最終日仍有約1日時間，ESPN報道洛杉磯快艇打算與布魯克林籃網及速龍達成三方交易，並將已經40歲的基斯保羅換去速龍。報道指CP3與快艇在12月已經同意分道揚鑣，而快艇將把CP3送去速龍，速龍的艾巴治（Ochai Agbaji）以及2023年的次輪選秀就送去籃網。在操作後，速龍將毋須支付奢侈稅，籃網會獲得一筆資產及現金去填補艾巴治的薪酬，至於快艇會騰出一個位置以及節省700萬美元的稅款。CP3向網媒表示，與快艇是「和平」分手，並期待未來的事，他今季為快艇僅上陣16次，場均得分4.3分以及3.3次助攻，而他將計劃在今季後退役。快艇日前才將占士夏登（James Harden）交易到克里夫蘭騎士，現時球隊在西岸排第8。