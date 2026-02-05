NBA｜馬刺今季第4次贏雷霆　紐約人雙加時挫金塊

衞冕總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆又輸一場，在作客今季剋星的聖妻東尼奧馬刺，球隊以106:116今季第4次輸給對手。雲班耶馬（Victor Wembanyama）今場取得22分及14個籃板，雷霆輸波雖然仍在常規賽領先，不過輸波場數與東岸的底特律活塞已同樣是12場。至於紐約人主場在2度加時之下，以134:127擊敗丹佛金塊。

受到傷兵影響，雷霆在去年12月表現下滑，當中包括今季5次遇上馬刺。之前4次對賽贏3次的馬刺，面對缺少了基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的雷霆，今場從未落後過，更是最多拉開22分距離，最終馬刺以116:106，今季第4次擊敗雷霆。雷霆今場就只用到8個球員，赫頓史丹（Isaiah Hartenstein）以及賀姆根（Chet Holmgren）都報傷未上陣，不過他們仍有5人交出雙位數得分，當中堅列治威廉斯（Kenrich Williams）、積連威廉斯（Jaylin Williams）、與艾朗韋堅斯（Aaron Wiggins）分別取得25、24及20分。然而全場命中率只有39.8%的雷霆，最終仍要輸多一場。雲班耶馬今場個人攻入22分及取得14個籃板，而基頓莊臣（Keldon Johnson）亦有25分貢獻。馬刺贏波後以34勝16負排西岸第2。