米蘭冬奧｜BBC指控俄羅斯中立選手　疑涉俄烏戰爭

13名俄羅斯運動員，獲得國際奧委會（IOC）的3人小組進行審查後，獲准以中立運動員身份參與米蘭科爾蒂納冬季奧運會的比賽資格。不過英國廣播公司（BBC）發布的調查報道，揭示當中部份人可能與俄烏戰爭有關連。 BBC發表調查報道，與摩爾法情報研究所以及調查記者的發現，質疑IOC的審查是否符合所謂中立運動員準則。根據調查，更發現審查小組的其中一個成員，國際體操協會的日本籍主席渡邊守成與一名被制裁的俄羅斯體操運動員擁抱。BBC列出了其中部份的俄羅斯選手，包括花樣滑冰的古文歷（Petr Gumennik）、越野滑雪的高洛史迪伊夫（Savelii Korostelev）、尼派亞耶娃（Dariya Nepryaeva）以及短道速滑的科索娃（Kseniia Korzhova）。

至少4人被指出嫌疑 當中，古文歷與被烏克蘭制裁的俄羅斯教練艾華布治（Ilya Averbukh）合作，並以艾華布治為教練。而這位教練曾被任命為「克里米亞體育大使」，參與在俄羅斯佔領土地的活動，及安排為俄羅斯士兵表演。至於高洛史迪伊夫屬於俄羅斯軍方的中央陸軍體育會，並且在2023年的文章，介紹為「滑雪軍人」，他亦在社交平台上點讚親軍方及普京的花樣滑冰選手貼文。而尼派亞耶娃就在2022年參與在克里米亞的滑雪隊訓練，當時俄羅斯入侵烏克蘭數個月後，並被俄羅斯國營電視台拍下及播影了訓練營的片段。至於科索娃亦點讚了被英國及歐盟制裁的體操遺手拿戈尼（Nikita Nagorny）有關支持戰爭的內容。

烏克蘭奧委會已去信表達對古文歷及科索娃參賽的憂慮。雖然俄羅斯體育部長曾表示運動員不應為國與國之間的關係以及政府的決定負責，並認為他們在《奧林匹克憲章》中，有權利參與比賽。不過據BBC的獨立報告指出，高洛史迪伊夫可能是參與強制的兵役而非自願入伍。

審查小組與俄羅斯運動員關係 而BBC又指，在2025年3月，IOC審查小組成員的渡邊守成被拍到在莫斯科與拿戈尼會面，二人見面互相擁抱。拿戈尼是東京奧運的金牌得主，他也是俄羅斯入侵烏克蘭的忠實支持者，他更在2020年至2024年間，擔任俄羅斯青年軍事組織「青年軍」的領袖，組織已被英國、美國及歐盟制裁。國際體操協會未有回應有關IOC小組及相關決定，不過他們解釋渡邊當時是在訪問烏克蘭後到訪俄羅斯，並向受戰爭影響的雙方運動員表示支持。同時國際體操協會亦表明，拿戈尼自俄烏衝突之後就不被允許參加協會轄下的比賽。