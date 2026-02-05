世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲次圈不敵肖國棟　至少2中國球手入四強

在啟德體藝館舉行的世界桌球大獎賽第3個比賽日，前世界第一的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在次圈以局數3:5不敵中國球手的肖國棟，提早出局。而連同肖國棟有3名中國球手已晉身八強，加上另外一場對賽由中國選手對壘，賽事將確定有2名中國球手肯定打入四強。

奧蘇利雲在昨日（4日）晉級之後，今日（5日）又在下午1時再戰。面對中國的肖國棟，第一局肖國棟就打出一桿144度，也是目前今屆賽事最高度數而領先。第2局肖國棟再打出一桿78度，以95:30，再贏1局。「火箭」奧蘇利雲雖然在第3局還以顏色，打出單桿74度，以91:9追回，之後再贏第4局追平。然而休息過後，雙方各贏1局。在第8局比賽，肖國棟再贏68:1後，第9局比賽肖國棟以單桿66度，以87:7贏得第5局，以局數5:3淘汰奧蘇利雲。