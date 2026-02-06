NBA｜東岸榜首戰 紐約人訪活塞爭9連勝

近期走勢硬朗的紐約人，於香港時間明晨作客到東岸「一哥」底特律活塞上演榜首大戰，以主將謝倫賓臣(Jalen Brunson)及唐斯(Karl-Anthony Towns)兩大主力勇態持續，絕對有機會帶領紐約人在客場再勝一仗，爭取9連勝。（ViuTv99台2月7日08:30開賽）

紐約人日前帶著連勝氣勢，迎戰有尤基治(Nikola Jokic)及謝武梅利(Jamal Murray)壓陣的丹佛金塊，結果兩隊鬥得相當激烈，紐約人最後在打至雙加時戰局，以134比127勝出；主將謝倫賓臣攻入全隊最高的42分，尤其在加時戰有隊友唐斯滿犯離場，賓臣獨挑大樑肩負得分重責，成為主隊贏波最大功臣。唐斯全場亦貢獻「雙雙」的24分12籃板，贏波功勞不小。