NBA｜東岸榜首戰 紐約人訪活塞爭9連勝

近期走勢硬朗的紐約人，於香港時間明晨作客到東岸「一哥」底特律活塞上演榜首大戰，以主將謝倫賓臣(Jalen Brunson)及唐斯(Karl-Anthony Towns)兩大主力勇態持續，絕對有機會帶領紐約人在客場再勝一仗，爭取9連勝。（ViuTv99台2月7日08:30開賽）
紐約人日前帶著連勝氣勢，迎戰有尤基治(Nikola Jokic)及謝武梅利(Jamal Murray)壓陣的丹佛金塊，結果兩隊鬥得相當激烈，紐約人最後在打至雙加時戰局，以134比127勝出；主將謝倫賓臣攻入全隊最高的42分，尤其在加時戰有隊友唐斯滿犯離場，賓臣獨挑大樑肩負得分重責，成為主隊贏波最大功臣。唐斯全場亦貢獻「雙雙」的24分12籃板，贏波功勞不小。
米克布朗重用後備 常規賽見效
紐約人板凳球員中，以中鋒米曹羅賓遜(Mitchell Robinson)及外圍射手沙密(Landry Shamet)最具威力，尤其後者在擊敗金塊一役，三分球10射4中，成為取勝的「X元素」。過去8場勝仗中，紐約人曾經擊敗過洛杉磯湖人、費城76人及多倫多速龍這些在岸區排名中上游隊伍，教練米克布朗(Mike Brown)在陣容調動得宜，是他們取得今季最長連勝佳績的原因之一。
另一邊廂，底特律活塞繼主場以124比121再挫丹佛金塊後，亦要先進行對華盛頓巫師之戰；「背靠背」再招呼紐約人是活塞近期連續4場主場賽程的最後一場。得分主將卡迪根寧咸(Cade Cunningham)在上月主場大炒紐約人一役，取得全隊最高分的29分，加上13次助攻，激活了整支球隊的進攻能力。入選今屆明星賽的高效率表現中鋒謝倫杜能(Jalen Duren)當時缺陣，今次兩隊再碰頭，杜能內線發揮會成為卡迪根寧咸大打「檔拆戰術」的最佳人選。
活塞近期的得分能力毋庸置疑，曾經大炒實力稍次級的布魯克林籃網53分，板凳深度足夠；今場對已豪取8連勝的紐約人，後備力量亦會今場是勝負關鍵。