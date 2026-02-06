英超｜護級戰 列斯聯「定」攻博大

英超本輪頭炮，周五深夜先演護級戰，由上仗慘敗的列斯聯，續在主場迎戰同分的諾定咸森林；兩隊戰意近績不俗，冬窗增兵圖強，今場搶3分最實際，可先取入球「大」盤。(球賽編號FB3252，2月7日04:00開賽)
列斯聯上輪主場0比4不敵「一哥」阿仙奴，不足為辱，但近期受重用的門將卡爾達路(Karl Darlow)表現不穩。球隊在主帥法基(Farke)改踢3後衛陣式下，早前10場英超取得3勝6和1負，當中主場3勝2和，期間打敗車路士外，賽和利物浦及曼聯；目前列斯聯跟森林同是24戰26分，分列尾五及尾四，比降班區尾三的韋斯咸僅多6分，下半季的英超護級戰一樣燦爛。
列斯聯箭頭卡維特利雲(Calvert-Lewin)「復活」，季內已有9個英超入球；今場遇上同級球隊，此子或改跟諾亞奧卡科(Noah Okafor)及班頓艾朗臣(Brenden Aaronson)聯手攻堅。球會在冬窗更借得白禮頓的21歲阿根廷國腳攻中保拿洛迪(Buonanotte)加盟，此子上仗大敗阿仙奴時亦有後備上陣；既然球隊防線不太穩陣，今場鬥同級隊以攻為守更實際。
森林雖然早前打入歐霸淘汰圈附加賽，但卻長期在聯賽中下游掙扎，慶幸上仗英超在少踢1人下，力戰主場1比1和水晶宮，聯賽延續2勝2和上佳走勢。只是和波要付出代價，左閘尼高威廉斯(Neco Williams)以手護空門被逐離場，一號門將素斯(Matz Sels)半場傷出，二人今場皆要缺陣。
意大利神鋒來投
球會在冬窗簽得曼城三號門將奧迪加(Ortega)至季尾外，更以先借後賣斷的形式，引入6呎7吋的拿玻里高大中鋒羅倫素盧卡(Lorenzo Lucca)，期望跟季前由巴甲來投的前鋒伊戈捷西斯(Igor Jesus)擦出火花。森林單計聯賽作客連勝，每場入2球，今場突擊施襲未可輕視，可先取「大」盤。
