英超｜護級戰 列斯聯「定」攻博大

英超本輪頭炮，周五深夜先演護級戰，由上仗慘敗的列斯聯，續在主場迎戰同分的諾定咸森林；兩隊戰意近績不俗，冬窗增兵圖強，今場搶3分最實際，可先取入球「大」盤。(球賽編號FB3252，2月7日04:00開賽)

列斯聯上輪主場0比4不敵「一哥」阿仙奴，不足為辱，但近期受重用的門將卡爾達路(Karl Darlow)表現不穩。球隊在主帥法基(Farke)改踢3後衛陣式下，早前10場英超取得3勝6和1負，當中主場3勝2和，期間打敗車路士外，賽和利物浦及曼聯；目前列斯聯跟森林同是24戰26分，分列尾五及尾四，比降班區尾三的韋斯咸僅多6分，下半季的英超護級戰一樣燦爛。