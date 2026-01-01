西甲｜皇馬強陣出擊追榜首穩挫華倫

西班牙盃一早出局加上歐聯附加賽未開打，皇馬周中難得空閒，主帥艾比路亞遂在上仗聯賽賽後宣布，全隊放假兩天，令球員得以回氣。艾比路亞之後復操為球員安排帶備氧氣罩的體能特訓，今場或會見到球員新面貌，有望提升大軍發揮。

因為周中無戰事得以放假兩天的西甲班霸皇家馬德里，臨時主帥艾比路亞(Arbeloa)重整軍容後，周日將會領軍作客華倫西亞。「銀河艦隊」整體戰力及體力佔優下，要贏「蝙蝠兵團」華倫西亞相當樂觀，熱W可捧。(球賽編號FB3325，2月9日04:00開賽)

皇馬上輪西甲以2比1擊敗華歷簡奴，聯賽打下6連勝勁勢，本輪前落後宿敵「一哥」巴塞隆拿1分排第2位；力追榜首，爭勝決心絕無疑問。

巴謙戴亞斯取代比寧咸

守將魯迪格(Rudiger)及阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)傷癒，據報今場可以候命；而上仗半場提早退下火線的中堅魯爾阿辛斯奧(Raul Asencio)傷患應無大礙，防線人腳回復充裕，爭勝再無後顧之憂。攻中祖迪比寧咸(Jude Bellingham)該仗拉傷大腿肌肉要休戰數星期，但仍有巴謙戴亞斯(Brahim Diaz)頂上。

前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)累積黃牌夠數，今場停賽，但洛迪高高斯(Rodrygo Goes)可補上；最重要是射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)腳風大順，今季聯賽上陣21場入22球，今場要助球隊凱旋而回，機會樂觀。