英超｜主場回復氣勢 利物浦勢破曼城

本輪前已跌出前列的紅軍利物浦，難得周中未有賽事，一眾主力得以回氣；加上主場回復氣勢，遇上近戰頻頻失分、爭霸陷入困局的藍月曼城，主勝值得支持。(球賽編號FB3253，2月9日0:30開賽)
紅軍踏入今年開局不順，頭5場聯賽只得4和1負，包括主場未能擊敗升班馬般尼及列斯聯，更在早前敗走般尼茅夫，跌出前五的歐聯參賽區域。可幸紅軍借歐聯磨利刀，先後大炒馬賽及卡拉巴克，得以重拾火力及信心；上仗憑大勇前鋒艾基迪基(Ekitike)入2球，域斯(Wirtz)貢獻入球及助攻，在晏菲路4比1大炒紐卡素，為爭重返前列注入強心針。
利物浦叉足電
紅軍防線雖然繼續受傷兵纏擾，但大炒紐卡素時用通天老倌的蘇保斯拉爾(Szoboszlai)客串左閘，一樣稱職；之前經歷喪父之痛缺陣3場的中堅伊巴希馬干拿迪(Ibrahima Konate)，重返正選即在補時「埋齋」，助球隊連同歐聯主場連捷喪共入10球。更難得是剛過去周中未有安排賽事，一眾主力可叉足電，再挾近4次英超主場鬥藍月錄得2勝2和佳績支持，今場五五波可撐紅軍。
藍月剛在英聯盃主場再贏紐卡素，得以殺入下月決賽鬥阿仙奴，但球隊在英超爭霸戰中多數捱打。雖然阿仙奴近期已失分不少，但藍月卻不爭氣，上仗英超作客熱刺上半場領先2球下，缺後勁被逼和，今年6戰英超只得1勝4和1負，期間只在主場2比0贏包尾狼隊，毫無強隊風範；只能繼續跟阿士東維拉在「二哥之爭」纏鬥，無法逼近榜首。
夏蘭特入球產量降
球隊雖然上月高價撬走水晶宮中堅馬克古希(Marc Guehi)及般尼茅夫快馬安東尼施美安(Antoine Semenyo)，但主力防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)自年初傷癒復出以來，狀態不復當年變球隊災星。入球機器艾寧夏蘭特(Erling Haaland)今年亦大幅減產，對上7場英超只入1球12碼；今場再次擔正，勢被紅軍雙中堅夾擊，只怕藍月爭勝機會再打折扣，難望在晏菲路逞強。
