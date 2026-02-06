沙特阿拉伯聯賽警告C朗　未知會否繼續罷踢

沙特阿拉伯聯賽向「罷踢」的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）發出警告，指「任何個人，無論多麼重要，都不能阻礙其球會以外的決定。」呼籲C朗停止罷踢。而C朗效力的艾納斯在周四（5日）亦在社交平台祝賀這位葡萄牙球星41歲生日，然而他會否在周五（6日）晚聯賽為艾納斯出戰伊蒂哈德仍是未知數。
沙特聯賽就C朗的問題向媒體發出聲明回應：「沙特阿拉伯職業聯賽的架構，遵循一個簡單的原則，每個球會都在相同的規則下獨立運作。球會有他們自己的董事會，他們有自己的行政架構以及足球管理團隊。招募的決定，開支以及策略都是基於球會的決定，並確保在可持續以及競爭力平衡的財務框架下運作。這框架在整個聯賽都是平等的。」
聲明續指：「基斯坦奴自加盟艾納斯以來，一直全心投入其中，並在球會的成長和雄心壯志中發揮重要的作用。像任何一位精英運動員一樣，他渴望勝利。然而任何個人，無論多麼重要，都不能阻礙其球會以外的決定。現時的轉會活動都展示了這種獨立性。一間球會以某種方式增強實力，另一間就以不同的方式，這些球會都是在符合要求的財務範圍作出決定。」
賓施馬轉會即梅開二度
根據ESPN報道，雖然C朗認為艾納斯、伊蒂哈德、希拉爾以及吉達艾亞里背後的沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）未有公平對待旗下4支球會，讓希拉爾「獨大」獲得賓施馬（Karim Benzema）。然而報道指有關轉會開支並非來自PIF資助，而是由沙特聯賽的球員引入基金，賽會以球會的規模每年提供一筆撥款，當中4支PIF球會去季獲得的金額是大致相同，然而艾納斯在夏天幾乎用盡有關撥款。至於希拉爾引進賓施馬的資金來自於私人投資者，事實上艾納斯同樣可以，只是他們沒有得到投入。現時，C朗會否在周五代表艾納斯出戰仍然未明，不過艾納斯仍相信他會上陣。至於賓施馬在首次代表希拉爾上陣就梅開二度，並協助希拉爾6:0大勝艾科多。