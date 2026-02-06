沙特阿拉伯聯賽警告C朗　未知會否繼續罷踢

沙特阿拉伯聯賽向「罷踢」的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）發出警告，指「任何個人，無論多麼重要，都不能阻礙其球會以外的決定。」呼籲C朗停止罷踢。而C朗效力的艾納斯在周四（5日）亦在社交平台祝賀這位葡萄牙球星41歲生日，然而他會否在周五（6日）晚聯賽為艾納斯出戰伊蒂哈德仍是未知數。

沙特聯賽就C朗的問題向媒體發出聲明回應：「沙特阿拉伯職業聯賽的架構，遵循一個簡單的原則，每個球會都在相同的規則下獨立運作。球會有他們自己的董事會，他們有自己的行政架構以及足球管理團隊。招募的決定，開支以及策略都是基於球會的決定，並確保在可持續以及競爭力平衡的財務框架下運作。這框架在整個聯賽都是平等的。」