英冠｜李斯特城違財務規則被扣6分

英冠的李斯特城被英格蘭足球聯賽會（EFL），以違反財務規定而被扣聯賽6分，令他們從第17跌落20，距離降班區只有得失球優勢，現時球會不單升班困難，更可能要為護級努力。

李城在5月被英超賽會指，截至2023至24年賽季的3個球季內違反了《盈利及可持續發展規例》（PSR），根據規定球會在3個賽季內不可以虧損超過1.05億英鎊，而球會不在頂級聯賽的每一個賽季就會再減2,200萬英鎊，而直到2024年6月底，李城的財務報告虧損1,940萬英鎊，而球會在2022至23年賽季，虧損8,970萬英鎊，而在之前的12個月內，球會錄得9,250萬英鎊虧損，是球會史上最高。