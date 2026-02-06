英冠｜李斯特城違財務規則被扣6分

英冠的李斯特城被英格蘭足球聯賽會（EFL），以違反財務規定而被扣聯賽6分，令他們從第17跌落20，距離降班區只有得失球優勢，現時球會不單升班困難，更可能要為護級努力。
李城在5月被英超賽會指，截至2023至24年賽季的3個球季內違反了《盈利及可持續發展規例》（PSR），根據規定球會在3個賽季內不可以虧損超過1.05億英鎊，而球會不在頂級聯賽的每一個賽季就會再減2,200萬英鎊，而直到2024年6月底，李城的財務報告虧損1,940萬英鎊，而球會在2022至23年賽季，虧損8,970萬英鎊，而在之前的12個月內，球會錄得9,250萬英鎊虧損，是球會史上最高。
在李城降落英冠後，由EFL接手有關處理，雖然英超擁有裁決的權力，但事件最後還是按EFL的方式處分，李城雖然辯稱他們因為帳目延誤令審理時間延至37個月，不過他們認為事件應是36個月的時間處理，而EFL的委員會認同以36個月計算，但李城仍以8,300萬英鎊的開支，超過英冠上限2,080萬英鎊開支被處分。在最多可以扣12分之下，委員會考慮到李城的超支比例及往後財務的改善，最終僅判扣6分。不過李斯特城去季跌落英冠之後，球隊持續不振，在上月才解僱上任半年的施富恩迪斯（Marti Cifuentes），球隊對上4場英冠聯賽輸了3場和1場。扣分後李城與布力般流浪及西布朗同得32分，僅以得失球較好免落入降班區。