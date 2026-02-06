NBA｜法拉格延續紀錄獨行俠仍輸　當錫傷出湖人憑勒邦占士反勝

達拉斯獨行俠的新秀狀元法拉格（Cooper Flagg），雖然連續第4場取得超過30分，刷新自己的聯盟最年輕連續30得分紀錄，不過獨行俠還是以123:135不敵聖安東尼奧馬刺。至於洛杉磯湖人在當錫（Luka Doncic）受傷之下，勒邦占士（LeBron James）最後一節挺身而出，協助湖人以119:115反勝費城76人。

兩大狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）與法拉格再一次交手，換走了安東尼戴維斯（Anthony Davis）的獨行俠，上場已經創下年輕球員連續3場攻入30分以上的聯盟紀錄。今場法拉格的氣勢仍然不俗，全場27次起手入14球，獨取32分，也是繼米高佐敦（Michael Jordan）、班納特京治（Bernard King）、艾佛遜（Allen Iverson）以及謝倫格連（Jalen Green）後，另一位新秀年取得連續4場30分以上的表現。法拉格除了32分外，亦有6個籃板、4次助攻和3次封阻，隊友的拿治馬素爾（Naji Marshall）亦希32分。不過獨行俠就靠幾位主力得分，相反雲班耶馬雖然只有29分及11個籃板，但馬刺有7人取得雙位數得分，而且上陣10人都有分，令馬刺仍能以135:123作客贏波。