NBA｜法拉格延續紀錄獨行俠仍輸　當錫傷出湖人憑勒邦占士反勝

達拉斯獨行俠的新秀狀元法拉格（Cooper Flagg），雖然連續第4場取得超過30分，刷新自己的聯盟最年輕連續30得分紀錄，不過獨行俠還是以123:135不敵聖安東尼奧馬刺。至於洛杉磯湖人在當錫（Luka Doncic）受傷之下，勒邦占士（LeBron James）最後一節挺身而出，協助湖人以119:115反勝費城76人。
兩大狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）與法拉格再一次交手，換走了安東尼戴維斯（Anthony Davis）的獨行俠，上場已經創下年輕球員連續3場攻入30分以上的聯盟紀錄。今場法拉格的氣勢仍然不俗，全場27次起手入14球，獨取32分，也是繼米高佐敦（Michael Jordan）、班納特京治（Bernard King）、艾佛遜（Allen Iverson）以及謝倫格連（Jalen Green）後，另一位新秀年取得連續4場30分以上的表現。法拉格除了32分外，亦有6個籃板、4次助攻和3次封阻，隊友的拿治馬素爾（Naji Marshall）亦希32分。不過獨行俠就靠幾位主力得分，相反雲班耶馬雖然只有29分及11個籃板，但馬刺有7人取得雙位數得分，而且上陣10人都有分，令馬刺仍能以135:123作客贏波。
達拉斯獨行俠對聖安東尼奧馬刺精華
至於湖心方面，當錫在比賽期間左腳受傷被換走之下，傷癒的列維斯（Austin Reaves）擔任後備仍攻入35分，勒邦占士今場其實初段處於低迷，首3節僅取得7分，然而在列維斯及勒邦占士第4節分別交出13分及10分，協助湖人在落後14分過後反勝。占士今場為湖人取得17分及10次助攻。湖人現時在西岸繼續排第5。
勇士缺居里照贏太陽
金州勇士方面，換出了古明加（Jonathan Kuminga）及希特（Buddy Hield）後，新加盟的波辛基斯（Kristaps Porzingis）又未傷瘛，加上史堤芬居里（Stephen Curry）亦因傷缺陣之下，仍克服落後14分差距，以101:97反勝鳳凰城太陽。交易到安東尼戴維斯（Anthony Davis）及泰爾楊格（Trae Young）的華盛頓巫師，2名新球員仍有傷未能上陣，不過仍能以126:117擊敗東岸「一哥」的底特律活塞，巫師現時戰績是14勝36負。而夏洛特黃蜂作客，以109:99擊菅侯斯頓火箭後，已取得8連勝。同日其他比賽，奧蘭多魔術主場118:98贏布魯克林籃網，阿特蘭大鷹隊主場險勝121:119擊敗猶他爵士，多倫多速龍主場123:107挫芝加哥公牛，