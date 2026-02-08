「賽馬會殘疾青年運動啟航計劃」正式啟動　殘疾運動員分享心路歷程

中國香港傷殘人士體育協會今日假香港紅十字會雅麗珊郡主學校舉行「賽馬會殘疾青年運動啟航計劃」啟動禮，正式展開為期三年的殘疾青年體育計劃。計劃獲香港賽馬會慈善信託基金慷慨捐助，透過有系統及循序漸進的體育活動，鼓勵8至23歲肢體傷殘及視障青年建立恆常運動習慣，提升身心健康、自信心及抗逆能力，並促進全面發展，為殘疾青年鋪設清晰而可持續的運動發展路徑。 協會主席梁禮賢醫生致辭 感謝香港賽馬會慈善信託基金慷慨捐助 中國香港傷殘人士體育協會主席梁禮賢醫生感謝香港賽馬會慈善信託基金對殘疾人體育的支持，「我要特別感謝香港賽馬會慈善信託基金的慷慨捐助，讓我們能夠在未來三年，推動本地殘疾青年體育發展，亦感謝康樂及文化事務署、以及各合作學校與社區夥伴一直以來的信任與協助，令殘疾運動在香港能不斷向前。未來三年，我們會走進學校和社區，透過同樂日、訓練班和比賽，提供不同項目選擇，包括硬地滾球、劍擊、乒乓球、田徑等，讓每位殘疾青年都可以按自己的能力與興趣，找到適合自己的運動。作為協會主席，我們都希望在計劃中發掘有運動員潛質的年輕人，逐步加入我們的發展隊，接受系統性的訓練，成為香港殘疾體育的新一代。」

由入門體驗到專項發展 建立殘疾青年運動路徑 「賽馬會殘疾青年運動啟航計劃」以全方位模式推展，為殘疾青年建立由接觸、培養、訓練以至發展的路徑。計劃將於社區舉辦殘疾人運動同樂日，透過具體驗性及互動性的活動，讓殘疾青年在輕鬆氣氛下接觸不同殘疾人運動項目，踏出參與運動的第一步。計劃亦將在校園開辦多個興趣班，由專業教練協助參加者掌握基本運動技巧、安全知識及訓練方法，逐步建立恆常運動習慣，並按能力及興趣銜接至更進階的訓練階段。

校園與社區並行 讓運動融入日常生活 計劃將與多間肢體傷殘特殊學校合作，將系統化的校隊訓練直接帶入校園，讓學生在熟悉的學習環境中，接受恆常及持續的專業指導。訓練不僅提升體能及運動技巧，更注重培養紀律、團隊精神及自信心，為未來持續發展奠下穩固基礎。同時，社區訓練班為已離校或希望在社區持續鍛煉的殘疾青年提供恆常訓練平台，協助他們融入社區生活，讓運動真正成為日常生活的一部分。

從交流到競技 拓展更長遠的發展可能 為讓殘疾青年累積實戰經驗並展示訓練成果，計劃包括校際比賽，讓特殊學校及社區的參加者交流切磋，培養運動精神、團隊合作及健康競爭意識。表現突出的參加者，將有機會獲推薦加入發展隊，逐步邁向競技層面。

此外，計劃設有導師培訓，透過培訓特殊學校教師及相關人員成為具專業知識的殘疾人運動導師，進一步鞏固校園內的訓練支援，確保計劃的可持續發展。 香港殘疾運動員現身 分享成長歷程 啟動禮上，多位香港殘疾運動員分享了他們的成長歷程，回顧自己如何踏出接觸運動的第一步，以及在恆常訓練中建立自信與目標。硬地滾球運動員梁育榮表示：「硬地滾球給予我很大的滿足感和成就感，每次訓練和比賽時發現自己的進步都令我更加投入這項運動並堅定目標。希望此計劃都可以鼓勵更多學生參加運動，找到自己的興趣和目標。」另一名硬地滾球運動員張沅亦分享：「我是由學生時代開始接觸硬地滾球，當時主要是在學校做一些簡單的訓練。很高興協會可以在香港賽馬會的支持下推出這個計劃，令更多青年人有機會接觸運動，甚至得到更專業的運動指導。」