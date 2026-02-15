馬拉松經濟｜中國全馬及全馬消費 跑出168億新賽道

馬拉松經濟拉動168億元消費 馬拉松，特指距離為42.195公里的精確路跑賽事。2024年，中國累計舉辦各級各類路跑賽事749場，幾乎一天兩場的頻率，總參賽規模達到704.86萬人次。 2024年，中國認證賽事全馬、半馬參賽者消費總規模突破168億元人民幣，比2023年增長了26%。 一方面，馬拉松運動在專業服裝鞋帽、可穿戴設備、營養品、運動康復等直接消費方面產生了巨大的經濟效益。 另一方面，不同於傳統意義上的觀賞性競技體育賽事，馬拉松這種大眾參與度較高的體育賽事活動，能拉動城市消費的吃、住、行、遊、購、娛等需求，為賽事舉辦城市創造可觀的經濟收益。

在快節奏、高壓力的現代社會，人們的健康意識也逐漸覺醒，而跑步是相對便捷、低門檻的健身方式。完成一場馬拉松比賽前要做不少賽前訓練和準備，不僅鍛煉了身體，還磨煉了自我意志，具有很強的精神滿足感。

為甚麼城市和企業積極投入舉辦馬拉松賽事呢？ 馬拉松賽事自帶了整合城市資源、展示城市形象的天然屬性。「一日辦賽，多日停留。一人參賽，多人消費」的輻射範圍愈來愈廣。有些跑手甚至會拖家帶口出動，參賽之餘與家人一起感受當地風土人情。一場組織良好的馬拉松賽事，通過電視直播和社交媒體傳播，能全方位展示城市的風光、管理能力和市民精神，是性價比極高的城市廣告。 業內人士介紹，馬拉松賽事主要有三種收入板塊：廣告贊助、政府補貼、報名費及衍生品售賣。隨着馬拉松賽事日漸成熟，頂級馬拉松賽事正在形成一套完整的贊助體系，成為品牌營銷的巨大舞台。同時，馬拉松產業已經形成了一條成熟且利潤豐厚的產業鏈。

馬拉松背後的考驗與挑戰 舉辦馬拉松賽事是對一個城市綜合治理能力的深度考驗，它不僅考驗主辦方的動員能力、專業組織能力、應變能力，更檢驗城市在多部門協調、安全保障、公共服務等方面的成熟度。 馬拉松這項龐大而複雜的工程，背後也面臨諸多挑戰。它不僅需要確保數萬名跑者的安全和參賽體驗，還面臨着大規模封路對市民生活的影響壓力、高昂的組織成本與風險管控，以及如何將短暫的賽事熱潮轉化為城市長遠品牌的終極考驗。