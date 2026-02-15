馬拉松經濟｜中國全馬及全馬消費 跑出168億新賽道

香港一年一度的體育盛事——渣打馬拉松圓滿舉行，共有7.4萬本地和海內外跑手報名參加。如此龐大的盛事，在中國已經成為驅動消費和城市活力的強勁引擎。2024年，中國全馬、半馬參賽者消費總規模突破168億元，拉動了相關產業鏈發展。馬拉松賽事是如何火爆起來？又面臨怎樣的考驗和挑戰呢？
文章出處：「當代中國」網站
馬拉松經濟拉動168億元消費
馬拉松，特指距離為42.195公里的精確路跑賽事。2024年，中國累計舉辦各級各類路跑賽事749場，幾乎一天兩場的頻率，總參賽規模達到704.86萬人次。
2024年，中國認證賽事全馬、半馬參賽者消費總規模突破168億元人民幣，比2023年增長了26%。
一方面，馬拉松運動在專業服裝鞋帽、可穿戴設備、營養品、運動康復等直接消費方面產生了巨大的經濟效益。
另一方面，不同於傳統意義上的觀賞性競技體育賽事，馬拉松這種大眾參與度較高的體育賽事活動，能拉動城市消費的吃、住、行、遊、購、娛等需求，為賽事舉辦城市創造可觀的經濟收益。
隨着馬拉松賽事和相關配套產業的不斷發展成熟，以「跑」為紐帶的體育消費鏈條快速延展，路跑人群正在成為體育消費及旅遊消費的重要潛力群體。馬拉松也成為各地區、各行業打造消費新場景的關鍵平台之一。
多贏盛宴：個人需求+產業發展+城市營銷
馬拉松經濟爆火，背後是個人心理、產業、社會等多種因素共同驅動的結果。
馬拉松賽事的火爆數據和跑者們的踴躍參與，反映出居民消費結構正在發生變化。調查報告顯示，體育旅遊符合消費升級對旅遊產業業態的內在要求。對於路跑達人們來說，為跑步買單可以說是心甘情願，更新升級裝備也是一種樂趣。
在快節奏、高壓力的現代社會，人們的健康意識也逐漸覺醒，而跑步是相對便捷、低門檻的健身方式。完成一場馬拉松比賽前要做不少賽前訓練和準備，不僅鍛煉了身體，還磨煉了自我意志，具有很強的精神滿足感。
為甚麼城市和企業積極投入舉辦馬拉松賽事呢？
馬拉松賽事自帶了整合城市資源、展示城市形象的天然屬性。「一日辦賽，多日停留。一人參賽，多人消費」的輻射範圍愈來愈廣。有些跑手甚至會拖家帶口出動，參賽之餘與家人一起感受當地風土人情。一場組織良好的馬拉松賽事，通過電視直播和社交媒體傳播，能全方位展示城市的風光、管理能力和市民精神，是性價比極高的城市廣告。
業內人士介紹，馬拉松賽事主要有三種收入板塊：廣告贊助、政府補貼、報名費及衍生品售賣。隨着馬拉松賽事日漸成熟，頂級馬拉松賽事正在形成一套完整的贊助體系，成為品牌營銷的巨大舞台。同時，馬拉松產業已經形成了一條成熟且利潤豐厚的產業鏈。
馬拉松背後的考驗與挑戰
舉辦馬拉松賽事是對一個城市綜合治理能力的深度考驗，它不僅考驗主辦方的動員能力、專業組織能力、應變能力，更檢驗城市在多部門協調、安全保障、公共服務等方面的成熟度。
馬拉松這項龐大而複雜的工程，背後也面臨諸多挑戰。它不僅需要確保數萬名跑者的安全和參賽體驗，還面臨着大規模封路對市民生活的影響壓力、高昂的組織成本與風險管控，以及如何將短暫的賽事熱潮轉化為城市長遠品牌的終極考驗。