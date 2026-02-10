英超｜卡帥率曼聯旺爭英超5連勝 紅魔作客扑鎚

「紅魔」曼聯自從再由卡域克臨危受命，出任看守領隊，球隊即作出強力反彈，已寫下新帥上場4戰英超全勝佳績；周二深夜將在今輪英超快車作客「鎚仔幫」韋斯咸，寧買當頭起，必博客勝。(球賽編號FB3527，2月11日04:15開賽)

般奴

紅魔易帥後鴻運當頭，上仗主場藉對手主力中堅一早被逐出場，由兩大攻擊好手麥比奧莫及隊長般奴費南迪斯各入一球，2比0擊退熱刺；新帥上場締出4連勝之餘，其中3支手下敗將是應屆英超歐聯代表，勝仗含金量高。球隊現時只用專心踢英超下，已升至第4位，來屆要重返失落兩季的歐聯，刻下信心滿滿。

麥比奧莫火熱 大軍今場力求追平自2024年2月在前帥滕哈格領軍下，各項賽事最長5連勝走勢，預計卡域克會維持勝利陣容出征倫敦，其中麥比奧莫自非國盃回歸後，近4捷有3場取得士哥；加上解凍的中場明奈，跟老將卡斯米路合作擦出火花，紅魔攻守回復平衡，今場要連續3戰打敗倫敦球會，機會高唱。

哥林威爾遜

鎚仔幫為護級作換血，初步取得滿意效果，近4場聯賽3勝1負，暫時仍排尾三，但只落後尾四的諾定咸森林3分。新兵箭頭卡斯迪蘭奴斯上仗英超入波「開齋」，由車路士借用的中堅阿素迪沙斯，上仗球隊打敗弱旅般尼時，擔正守住防線不失。