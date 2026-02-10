西甲｜辛迪卡素拉批與英超差一光年　奧維多作客華歷簡奴臨時延期

華歷簡奴的球場因為狀況未如理想而中止對奧維多的比賽。(網上圖片)

前阿仙奴中場的辛迪卡素拉（Santi Cazorla），在返回母會奧維多，帶領球隊重回西甲。不過在上周末（7日）對華歷簡奴聯賽，因為華歷簡奴的球場未如理想，比賽臨時改期引起不滿。他在網上批評西甲的水平與英超有一光年的距離。而周一（9日）的聯賽，維拉利爾以4:1擊敗愛斯賓奴。

40歲的辛迪卡素拉在這支墊底球隊上陣13次，球隊原定在上周末會對華歷簡奴，不過球隊及球迷已經抵達馬德里後，卻被告知球場情況未如理想，因此西甲賽會稱以安全理由而改期。事件引起奧維多的不滿，並揚言要採取法律行動。隊長的卡素拉就在個人社交平台上發文批評：「事實是西甲與英超，在各方面差距一個光年。」2023年重回母會奧維拉，卡素拉去季為球隊重返西甲，不過球隊在22場聯賽僅3勝排榜尾。