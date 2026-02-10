米蘭冬奧｜烏克蘭冰橇選手頭盔貼戰爭遇難運動員頭像　稱遭奧委會禁止

烏克蘭的在米蘭科爾蒂納冬季奧運會的持旗手，俯式冰橇選手靴拉斯基夫治（Vladyslav Heraskevych）指控國際奧委會（IOC）禁止他戴上貼有俄烏戰爭遇難運動員頭像的頭盔。不過IOC未有作出回應。

26歲的靴拉斯基夫治賽前公告自己會戴上一個貼有戰爭死難者的頭盔，他更是烏克蘭在上周五（6日）開幕禮的持旗手。不過他在社交平台上，控訴被IOC禁止：「IOC禁止我在官方訓練時段及比賽中，使用自己的頭盔。這決定令我心碎，感覺IOC背叛了那些曾是奧林匹克運動一份子的運動員，不允許他們在他們再也無法踏上的賽場上得到榮譽。儘管在過去和IOC歷史上都有過允許此類致敬的先例，但這次他們決定專門為烏克蘭制定特殊規則。」