F1｜佳特力新車塗裝引起質疑　車隊稱獲FIA同意

今年將加入一級方程式（F1）賽車，成為第11支車隊的美國通用汽車品牌佳特力，選擇在美國最受歡迎的超級碗比賽中場，公布車隊的新賽車塗裝，然而就引圯英國媒體的質疑。

佳特力車隊花了1,000萬美元在超級盃落廣告公開新車，同時也會在紐約的時代廣場播放。車隊的總裁杜韋斯（Dan Towriss）表示這是「一件意義非凡的大事」和「一個重要的日子」。車隊的塗裝將以左右一黑一白的設計，不過英國廣播公司（BBC）就質疑違反F1要求賽車的兩邊塗裝「要大致相似」。車隊發言人表示，車隊總監及經理已向國際汽聯（FIA）確認，並稱獲得回覆是「只要兩邊的設計和品牌相似，這種設計就符合規則，我們對此感到滿意並充滿信心」。