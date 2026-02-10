F1｜佳特力新車塗裝引起質疑　車隊稱獲FIA同意

今年將加入一級方程式（F1）賽車，成為第11支車隊的美國通用汽車品牌佳特力，選擇在美國最受歡迎的超級碗比賽中場，公布車隊的新賽車塗裝，然而就引圯英國媒體的質疑。
佳特力車隊花了1,000萬美元在超級盃落廣告公開新車，同時也會在紐約的時代廣場播放。車隊的總裁杜韋斯（Dan Towriss）表示這是「一件意義非凡的大事」和「一個重要的日子」。車隊的塗裝將以左右一黑一白的設計，不過英國廣播公司（BBC）就質疑違反F1要求賽車的兩邊塗裝「要大致相似」。車隊發言人表示，車隊總監及經理已向國際汽聯（FIA）確認，並稱獲得回覆是「只要兩邊的設計和品牌相似，這種設計就符合規則，我們對此感到滿意並充滿信心」。
杜韋斯在發布會上又表現車隊的目標：「你可以說我們正在和其他車隊競爭，但實際上，F1的競爭對手是其他運動項目，你要和超級碗競爭，要和其他球類運動、如英超聯，還有奧運會等各種體育賽事競爭。今年還有世界盃。所以，現在有很多賽事都在競爭。因此，我認為作為車隊，我們需要不斷尋找創新的方法來吸引人們的興趣，講述精彩的故事，並與車迷建立聯繫。」佳特力是美國汽車製造商通用汽車的旗下品牌，是通用汽車首次參加F1賽事，而車隊長遠目標是將建造自家品牌引擎。佳特力今年以佩雷斯（Sergio Perez）及保達斯（Valtteri Bottas）兩位經驗老將作為主車手，而包括中國的周冠宇會出任後備車手。