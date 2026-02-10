NBA｜雷霆缺SGA仍挫湖人　黃蜂不敵活塞9連勝告終

聯盟排名仍然第一的奧克拉荷馬城雷霆，雖然缺少基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），不過仍有謝倫威廉士（Jalen Williams）復出交出23分，協助雷霆作客以119:110擊敗洛杉磯湖人。另外東岸的底特律活塞，作客110:104贏夏洛特黃蜂，終結黃蜂的9連勝氣勢。
雷霆近期受傷兵困難，今場缺少了SGA。不過主場的湖人亦有當錫（Luka Doncic）受傷休戰。兩隊首節在12次互換領先下，雷霆僅領先1分，不過第2節湖人一度追平38平手，但雷霆隨即以一波12:0將比數拉開。下半場的比賽湖人在勒邦占士（LeBron James）努力下，個人下半場攻入14分，但是雷霆又不斷維持領先，最終雷霆贏119:110。雷霆今場7人取得雙位數得分，之前缺席10場比賽的謝倫威廉士個入為雷霆貢獻23分，伊沙亞祖（Isaiah Joe）交出19分。勒邦占士雖然今場都有22分，不過球隊第4節僅得19分，今季2度交手都輸給雷霆。
洛杉磯湖人對奧克拉荷馬城雷霆精華
黃蜂活塞爆衝突連教練5人被逐
東岸領先的活塞就作客贏波，球隊在根寧咸（Cade Cunningham）交出33分及9個籃板之下，以110:104擊敗黃蜂，終結黃蜂9連勝的走勢。另外比賽在第4節，因為黃蜂教練的查里斯李爾（Charles Lee）不滿裁判一次未有判罰而發生衝突，兩隊共有4名球員被逐，李爾亦被趕離場。活塞贏波以39勝13負領先。黃蜂連勝終止，但球隊以25勝29負升到東岸第10。
同日的比賽，克里夫蘭騎士在當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）交出32分，加上占士夏登（James Harden）的22分、10個籃板及7次的助攻，球隊以119:117作客小勝丹佛金塊。金州勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）因傷缺席第4場比賽，不過球隊仍主場憑巴西的古山度士（Gui Santos）一次偷球成功，在最後19秒建功，為勇士114:113主場贏孟菲斯灰熊。其餘賽果，布魯克林籃網主場123:115贏芝加哥公牛；猶他爵士作客115:111擊敗邁亞密熱火；奧蘭多魔術主場118:99輕取密爾沃基公鹿；明尼蘇達木狼138:116擊落阿特蘭大鷹隊；新奧爾良鵜鶘主場120:94挫薩克拉門托帝王；費城76人作客118:135不敵波特蘭拓荒者。