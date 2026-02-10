NBA｜雷霆缺SGA仍挫湖人　黃蜂不敵活塞9連勝告終

聯盟排名仍然第一的奧克拉荷馬城雷霆，雖然缺少基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），不過仍有謝倫威廉士（Jalen Williams）復出交出23分，協助雷霆作客以119:110擊敗洛杉磯湖人。另外東岸的底特律活塞，作客110:104贏夏洛特黃蜂，終結黃蜂的9連勝氣勢。

雷霆近期受傷兵困難，今場缺少了SGA。不過主場的湖人亦有當錫（Luka Doncic）受傷休戰。兩隊首節在12次互換領先下，雷霆僅領先1分，不過第2節湖人一度追平38平手，但雷霆隨即以一波12:0將比數拉開。下半場的比賽湖人在勒邦占士（LeBron James）努力下，個人下半場攻入14分，但是雷霆又不斷維持領先，最終雷霆贏119:110。雷霆今場7人取得雙位數得分，之前缺席10場比賽的謝倫威廉士個入為雷霆貢獻23分，伊沙亞祖（Isaiah Joe）交出19分。勒邦占士雖然今場都有22分，不過球隊第4節僅得19分，今季2度交手都輸給雷霆。