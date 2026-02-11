英超｜藍月瞓身爭霸 「大」鬥富咸

曼城上仗聯賽改踢「4-3-3」陣式，艾寧夏蘭特(Haaland)掛帥，跟奧馬馬莫殊(Marmoush)及安東尼施美安(Semenyo)合力攻堅，就算作客鬥紅軍，陣式明顯傾向進取；最終下半場先輸罰球，但由隊長貝拿度施華(Bernardo Silva)扳平，加上艾寧夏蘭特射入奠勝12碼，2比1反勝，得以保持落後阿仙奴6分排第二位，爭霸再露曙光。

英超爭霸尚有懸念！完場前反勝紅軍，暫只落後榜首阿仙奴6分的藍月曼城，今晚返威力強大的主場伊蒂哈德迎擊富咸，可以瞓身出擊，先取入球「大」盤，值博率高。(球賽編號FB3551，2月12日03:30開賽)

球隊大軍陣容深度不亞於阿仙奴，主帥哥迪奧拿(Guardiola)上仗大戰可以完全收起中場雷恩達斯(Reijnders)、菲爾科頓(Foden)兩大前場主力；另一射手卓基(Cherki)只是後備入替，而中堅卡胡辛洛夫(Khusanov)該場被己隊門將盧基安盧基當拿隆馬(Donnarumma)撞傷，仍由魯賓戴亞斯(Dias)頂上，可見藍月底厚。

曼城今年英超僅2勝

藍月今年7戰英超只得2勝4和1負，勝出率不高但攻力十足，計近4戰主場連盃賽全勝入17球，難得緊接英足盃第4圈主場遇英乙沙福特城，今晚無後顧之憂，可全力英超出擊搶3分。