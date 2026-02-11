英超｜頹勢北上作客 紅軍難贏黑貓

剛在前列大戰先勝後敗的紅軍，又要收復心情，匆匆在今晚深夜英超快車，北上作客「黑貓」新特蘭。紅軍新敗加上陣容欠完整，遇上季內唯一英超主場不敗之師，不值熱捧。(球賽編號FB3550，2月12日04:15開賽)

紅軍上輪聯賽主場1比2反負曼城，焦點人物是萬能老倌蘇保斯拉爾(Szoboszlai)，此子該仗射入靚絕罰球領先、但之後在防線包越位累球隊先被扳平；最後因職業犯規被逐離場，要停賽1場。紅軍今夜缺少這位上仗繼續司職右閘的匈牙利國腳，或要由日本國腳遠藤航從「雪櫃」中解凍頂替，防線危機四伏。

利物浦急於重返前四 紅軍今年持續不順，頭7場聯賽只得1勝，早前已跌出歐聯參賽區域的英超第5名之外；中前場精銳人腳不多變無可變，前線只得季內只曾獲主帥史洛特(Slot)送上一次英超正選的翼鋒費達歷高基艾沙(Federico Chiesa)，可供主要調動。以該隊季內客場英超12戰只得4勝3和5負，入球比失球多的平庸戰績，更要遇上「主場王」黑貓，紅軍今夜要打開2026年聯賽作客勝門，並不容易。

黑貓上仗作客0比3敗走「一哥」阿仙奴腳下，優勝劣敗不足為辱，球隊本輪前仍守前半版位置，聯賽主客場戰績分野極大。新特蘭計主場開季12戰7勝5和，是英超唯一主場不敗之師，強如阿仙奴及曼城到訪該隊光明球場，亦只能打和而回。