英超｜曼聯施斯高再做救星　補時迫和韋斯咸

曼聯在卡域克（Michael Carrick）麾下仍保持不敗，在班捷文施斯高（Benjamin Sesko）再次補時6分鐘建功，作客以1:1迫和韋斯咸，雖然未能5連勝，但仍保住不敗。同日，車路士與列斯聯賽和2:2，熱刺就1:2不敵紐卡素。
賽前4連勝，曼聯能否創下久違的5連勝，就看作客韋斯咸。上半場雙方互無紀錄下，鎚仔幫在換邊後5分鐘，就由湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）把握機會領先。曼聯之後雖然有卡斯米路（Casemiro）頭槌為球隊追平，不過卻因為越位在先，入球無效。直到補時的6分鐘，後備上陣的前鋒施斯高，繼之前擊敗曼城後，再次禁區內接應傳中撞入，為曼聯追平1:1。韋斯咸失分後，目前聯賽排18，仍處降班區域，與第17的諾定咸森林差2分，而曼聯以45分排第4，距離第3的阿士東維拉2分並多打一場。
韋斯咸對曼聯精華
卡域克在賽後表示：「有很多的感覺。我們知道我們不是在最佳狀態，亦要稱讚韋斯咸的表現，他們防守緊密，不過我們可以更好。球員們對此是有點沮喪和失望，這對我而言是好的訊號。然後最後一刻的入球，我們在一個好的時機找到了機會，也是另一個對我們正面的訊息，我們知道我們可以做到。不過我們不希望經常要用到這一點，但從長遠來看，我們是有能力可以抓住機會，稍作調整之後，再評估一下，放下這場比賽，5場的時間只有1場賽和，這是一個很大的正面因素。」
熱刺主場對紐卡素又輸
至於同日2場比賽，與曼聯爭上前4的車路士，主場在領先2球之下，被列斯聯追平2:2，令藍戰士仍以1分落後曼聯排第5。熱刺同樣在主場，以1:2不敵紐卡素，熱刺球迷再次對領隊的法蘭克（Thomas Frank）表達不滿。而愛華頓主場同樣輸波，以1:2不敵般尼茅夫。