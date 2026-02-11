英超｜曼聯施斯高再做救星　補時迫和韋斯咸

曼聯在卡域克（Michael Carrick）麾下仍保持不敗，在班捷文施斯高（Benjamin Sesko）再次補時6分鐘建功，作客以1:1迫和韋斯咸，雖然未能5連勝，但仍保住不敗。同日，車路士與列斯聯賽和2:2，熱刺就1:2不敵紐卡素。

賽前4連勝，曼聯能否創下久違的5連勝，就看作客韋斯咸。上半場雙方互無紀錄下，鎚仔幫在換邊後5分鐘，就由湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）把握機會領先。曼聯之後雖然有卡斯米路（Casemiro）頭槌為球隊追平，不過卻因為越位在先，入球無效。直到補時的6分鐘，後備上陣的前鋒施斯高，繼之前擊敗曼城後，再次禁區內接應傳中撞入，為曼聯追平1:1。韋斯咸失分後，目前聯賽排18，仍處降班區域，與第17的諾定咸森林差2分，而曼聯以45分排第4，距離第3的阿士東維拉2分並多打一場。