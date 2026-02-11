意大利盃｜科木12碼淘汰拿玻里　40年首入四強

法比加斯（Cesc Fabregas）的科木再創歷史，球隊在意大利盃的八強，雖然作客被拿玻里追平1:1。但互射12碼在門將尚畢斯（Jean Butez）救出最後1球之下，以7:6擊敗對手，球會史上第2次，也是相距40年來首次打入意大利盃四強。

上季從意乙升班，科木站穩一季後，目前在意甲排第6，追趕歐洲賽席位。球隊對上一次在意大利盃打到八強，已是1986年，當屆他們四強兩回合不敵森多利亞止步，創球會在意大利盃的最佳成績。八強作客對拿玻里，科木在上半場39分鐘獲得12碼，巴杜利拿（Martin Baturina）操刀為球隊先開紀錄。然而換邊僅1分鐘，華加拉（Antonio Vergara）換邊僅1分鐘就為球隊追平。