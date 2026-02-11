NBA｜勒邦占士因傷再缺陣　未滿出場數字緣盡最佳陣容

勒邦占士（LeBron James）因為左腳關節問題，與當錫（Luka Doncic）、列維斯（Austin Reaves）以及史密特（Marcus Smart）一同缺陣洛杉磯湖人對聖安東尼奧馬刺的比賽，令他因為上陣場數肯定不夠65場，而將沒有入選今年最佳陣容的資格。
過去21年入選NBA每年的最佳陣容，勒邦占士今季卻已經缺席第18場比賽，由於在2023至24年賽季開始，規定要上陣達65場才可以入選到最佳陣容，餘下的場數勒邦占士打足都無泓滿足規定，故此他的21年連續入選紀錄就已經中止。湖人教練列迪克（JJ Redick）賽前認為，有關的選舉其實可以透過投票，而不一定要場數限制：「我認為透過投票提供一些指導意見是件好事。我知道我第一次投票的時候，有很多球員的出場次數都在54到56場之間。」
不過同場的馬刺教練米治莊臣（Mitch Johnson）認為應該尊重規則的精神：「我覺得這條規則背後的用意是合理的。目的是要鼓勵球員上陣比賽，在聯盟裡光是在常規賽打足82場就已經非常辛苦，球員經歷許多跌跌碰碰，甚至是遇上傷病，而他們仍堅持比賽，我認為這是一種能力，也是對球員的精神、身體及情感作出要求。我理解這個規定，明白這條規則的要求。」他續說：「至於65場是否合適的數字，如果球員沒達到這個數字是否應該失去某些獎項的資格，說實話我還沒怎麼考慮過。但我覺得這對那些表現出色的人來說顯然很可惜。」除了勒邦占士，當錫其實都有可能失去資格，他今季已錯過了11場的比賽。