NBA｜勒邦占士因傷再缺陣　未滿出場數字緣盡最佳陣容

勒邦占士（LeBron James）因為左腳關節問題，與當錫（Luka Doncic）、列維斯（Austin Reaves）以及史密特（Marcus Smart）一同缺陣洛杉磯湖人對聖安東尼奧馬刺的比賽，令他因為上陣場數肯定不夠65場，而將沒有入選今年最佳陣容的資格。

過去21年入選NBA每年的最佳陣容，勒邦占士今季卻已經缺席第18場比賽，由於在2023至24年賽季開始，規定要上陣達65場才可以入選到最佳陣容，餘下的場數勒邦占士打足都無泓滿足規定，故此他的21年連續入選紀錄就已經中止。湖人教練列迪克（JJ Redick）賽前認為，有關的選舉其實可以透過投票，而不一定要場數限制：「我認為透過投票提供一些指導意見是件好事。我知道我第一次投票的時候，有很多球員的出場次數都在54到56場之間。」