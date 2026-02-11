英超｜曼聯5連勝斷纜　「髮哥」近500日希望又幻滅

在曼聯作客迫和韋斯咸的比賽，自2024年就表示要等到曼聯5連勝才理髮的曼聯迷「髮哥」Frank Ilett，在直播上難掩失望，這可是他493日以來，最接近達成目標的一日。然而他仍安慰稱，這對慈善機構都是好事，因為他透露自己會將剪下來的頭髮，捐贈給為癌症兒童製作假髮的機構。

連贏阿仙奴、曼城、富咸及熱刺，最後一關是比之前4隊排名更低的韋斯咸，對於自2024年10月宣布以曼聯5連勝為目標的Frank Ilett而言，這是無比接近目標的一日。換英國媒體的統計，曼聯對上一次單季聯賽取得5連勝是2023年1月14日，距離現在接近25個月，即使是各項比賽的5連勝，也要算到2024年2月18日。然而在下半場5分鐘湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）入球後，髮哥確實是難掩失望，在直播中抱頭。然而曼聯最終仍靠班捷文施斯高（Benjamin Sesko）扳平，他仍與直播的球迷一同慶祝。