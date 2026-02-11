英超｜曼聯5連勝斷纜　「髮哥」近500日希望又幻滅

在曼聯作客迫和韋斯咸的比賽，自2024年就表示要等到曼聯5連勝才理髮的曼聯迷「髮哥」Frank Ilett，在直播上難掩失望，這可是他493日以來，最接近達成目標的一日。然而他仍安慰稱，這對慈善機構都是好事，因為他透露自己會將剪下來的頭髮，捐贈給為癌症兒童製作假髮的機構。
連贏阿仙奴、曼城、富咸及熱刺，最後一關是比之前4隊排名更低的韋斯咸，對於自2024年10月宣布以曼聯5連勝為目標的Frank Ilett而言，這是無比接近目標的一日。換英國媒體的統計，曼聯對上一次單季聯賽取得5連勝是2023年1月14日，距離現在接近25個月，即使是各項比賽的5連勝，也要算到2024年2月18日。然而在下半場5分鐘湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）入球後，髮哥確實是難掩失望，在直播中抱頭。然而曼聯最終仍靠班捷文施斯高（Benjamin Sesko）扳平，他仍與直播的球迷一同慶祝。
原準備將頭髮捐慈善機構
社交平台已有130萬追隨者的髮哥，在賽後與直播間的友人表示：「我們再次等之後5場吧。」他在周二（10日）晚的直播，有近18萬人收看。他又透露：「變得更長會對慈善更好吧」他表示自己會把剪下來的頭髮，捐贈給為癌病兒童製作假髮的慈善機構，他指：「我不想這只是我個人的事情。」Frank Ilett向英國《太陽報》表示：「我還在為他們籌款，我想我們籌了約6,000英鎊，這是很好的慈善機構，他們的人都很好。」他續說：「我頭髮現在有25厘米，慶幸這足夠長度去捐贈。」
其實曼聯暫代主帥的卡域克（Michael Carrick）都表示有留意髮哥，他在賽前表示：「我可以說的是，我有留意這事。是的，是我孩子讓我留意到這件事。從專業角度來看，這事肯定不會影響到賽前部署。但我理解這事的緣由，它確實讓我會心一笑，但最終不會產生任何影響。」