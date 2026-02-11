NBA｜馬刺雲班耶馬砍40分　大炒殘陣湖人

在缺少勒邦占士（LeBron James）、當錫（Luka Doncic）及列拿特（Austin Reaves）的主將下，洛杉磯湖人主場以108:136大敗給聖安東尼奧馬刺，雲班耶馬（Victor Wembanyama）獨取40分。而達拉斯獨行俠以111:120不敵鳳凰城太陽後，球隊已連輸8場。

湖人上仗已缺少當錫，今場勒邦占士同樣缺陣，作客的馬刺可謂打得輕鬆，首節在雲班耶馬獨取25分之下，馬刺以47:30領先。在第2節再攻入12分後，半場雲班耶馬已取締37分。第3節的比賽，馬刺拉開過最多的41分，雲班耶馬上陣大約7分多鐘後就休息，雖然湖人第4節收窄分差，但是馬刺仍是以136:108大勝湖人。雲班耶馬今場個人取得40分及12個籃板，後備的新秀卡達拜仁（Carter Bryant）取得生涯最高的19分。湖人在殘陣下，有堅拿特（Luke Kennard）與添美（Drew Timme）各取14分，「王子」邦尼占士（Bronny James）亦有12分及6次的助攻。馬刺贏波後，繼續以37勝16負排西岸第2，湖人就32胯21負排西岸第5。