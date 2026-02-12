米蘭冬奧｜雙親去年空難亡　納烏莫夫振作給出最佳表現

在米蘭冬奧的冰場上，24歲的美國花樣滑冰選手納烏莫夫（Maxim Naumov）於當地時間10日晚間完成一場令人動容的短曲演出，兌現他與已故雙親共同懷抱的奧運夢。納烏莫夫的父母曾是花式溜冰雙人項目的世界冠軍，在2025年1月的華府空難中不幸遇難。 根據《美聯社》，2025年1月29日，美國航空子公司PSA航空公司（PSA Airlines）執飛的客機，在列根華盛頓國家機場（DCA）附近與美軍黑鷹直升機相撞後墜河，共造成67人喪生。其中超過20名罹難者為花樣滑冰界成員。納烏莫夫因提早離開而躲過死劫。

「我當時只想要自暴自棄」 回憶起空難發生後最初幾周，納烏莫夫說，「我當時只想要自暴自棄」，但他還是強迫自己振作。穿上冰鞋讓他找到新的人生目標，實現與父母共同懷抱的奧運夢想成為他前進的動力。他也成功在1月的美國花式溜冰錦標賽中獲得第3名，取得奧運門票。 10日的賽事中，納烏莫夫在教母波格丹（Gretta Bogdan）的注視下，繳出職業生涯中最佳的演出之一。當蕭邦的《第20號夜曲》（Nocturne No. 20）最後音符迴盪在賽場時，全場觀眾起立鼓掌，觀眾席揮舞著數十面美國國旗。納烏莫夫膝蓋着地停下，仰望天空對父母說著，「看看我們做到了甚麼」。