西班牙盃｜馬體會巴塞鬥「大」

西班牙盃四強首回合，周四深夜將由馬德里體育會主場硬撼巴塞隆拿。馬體會上圈大炒貝迪斯展現霸氣，地頭出戰盃賽肯定不會退縮；對手巴塞挾各項賽事6連勝而臨，兼有王牌前鋒拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)傷愈，有決心跟主隊對攻，今場捧「大」盤啱數。(球賽編號FB3598，2月13日04:00開賽)

力爭自2013年後再度稱霸西盃的馬體會，八強戰造訪貝迪斯竟以5比0狂勝過關；當日從意甲來投的新兵盧卡文(Lookman)交出水準取得入波，無縫融入球隊鋒線，與老將前鋒基沙文(Griezmann)擦出火花，令鋒力倍增。