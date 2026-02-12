西班牙盃｜馬體會巴塞鬥「大」

西班牙盃四強首回合，周四深夜將由馬德里體育會主場硬撼巴塞隆拿。馬體會上圈大炒貝迪斯展現霸氣，地頭出戰盃賽肯定不會退縮；對手巴塞挾各項賽事6連勝而臨，兼有王牌前鋒拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)傷愈，有決心跟主隊對攻，今場捧「大」盤啱數。(球賽編號FB3598，2月13日04:00開賽)
力爭自2013年後再度稱霸西盃的馬體會，八強戰造訪貝迪斯竟以5比0狂勝過關；當日從意甲來投的新兵盧卡文(Lookman)交出水準取得入波，無縫融入球隊鋒線，與老將前鋒基沙文(Griezmann)擦出火花，令鋒力倍增。
雖然之後馬體會返聯賽主場再遇貝迪斯輸0比1，但該役鋒線換上近期狀態平平的祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)，反而拖低進攻效率；預計基沙文今場復任正選夥拍盧卡文攻堅，而早前頭部受創的阿歷山大索洛夫(Alexander Sorloth)，以及上仗聯賽缺陣的翼鋒尼高拉斯干沙利斯(Nicolas Gonzalez)據報可以候命，鋒線人腳更齊整。如今聯賽遠遠落後排第3的馬體會，爭盃反而是重心出擊目標，今場必欲強攻求勝，求響頭炮。
拉芬夏復出添攻力
巴塞方面，上圈西盃僅以2比1打敗西乙中游分子阿爾巴塞特，表現未算突出；但連同剛戰西甲3比0大炒馬略卡，巴塞各項賽事累計6連勝，氣勢勁爆。巴西前鋒拉芬夏比洛尼今場復出，勢與拉明耶馬(Lamine Yamal)及羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)重組最強鋒線。
去年延續紀錄、歷來第32次稱霸西盃的巴塞，近3次跟馬體會交手全勝；今場即使作客仍會心雄搶攻，考慮兩軍近4次交手，3次「總入球」最少4球，兩軍碰頭火花四濺，今場入球亦不會少。
