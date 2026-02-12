足總盃｜當旺射手正面交鋒 阿仙奴爭霸「大」酬賓

英足盃第4圈即將上演前，周四晚深夜先以倫敦打吡作本輪英超壓軸戰，由「一哥」阿仙奴作客狀態火熱的「蜜蜂兵團」賓福特。兩軍箭頭腳風大順，加上兩軍之後英足盃只遇低組別對手，今場無後顧必搏盡求勝，可先取[2.5]球大盤。(球賽編號FB3554，2月13日04:00開賽)

伊戈泰亞高

耶莫利克

前帥法蘭克(Frank)在熱刺朝不保夕，但賓福特季前提升死球教練安祖斯(Andrews)頂上做正印，教出彩虹，排名愈踢愈前；對上兩仗英超作客連勝阿士東維拉及紐卡素兩支歐戰代表後，「蜜蜂兵團」踏入2026年7戰聯賽錄得4勝2和1負，覬覦歐洲賽席位，此刻無懼任何對手。

舒亞迪停賽 賓福特今夜雖然仍缺少正坐波監、季內聯賽已交出6入球3助攻的翼鋒奇雲舒亞迪(Kevin Schade)；但上仗頂上的今季新兵丹高奧達拉(Dango Ouattara)，連續兩仗交出入球，配合以17球排射手榜次席的當紅巴西箭頭伊戈泰亞高(Igor Thiago)，「蜜蜂」下圈英足盃只鬥業餘球隊馬爾斯菲FC，今夜必毫無保留，誓破對上3季英超主場鬥阿仙奴全敗的魔咒。

約基利斯

「一哥」阿仙奴分數上正被後追的曼城苦苦追纏，每場必求3分保優勢。兵工廠自從上月主場不敵曼聯後重新振作，各項賽事累計4連勝之餘；作客近8場更勇取7勝1和，7場勝仗平均每場入3球。瑞典前鋒約基利斯(Gyokeres)正享受自加盟以來，腳風最順的時刻，踏入2026年所有賽事計已入6球，英超球員之中最強；今場獲兩大快馬馬度基(Madueke)及加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)全力供應傳中球，有力再顯禁區射手本色。