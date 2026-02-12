英超｜曼城炒富咸三蛋　諾定咸森林和波炒領隊

曼城主場大勝富咸3:0，藉阿仙奴周四（12日）才比賽，在聯賽收窄至3分差距。至於諾定咸森林賽和狼隊0:0之後，主帥戴治（Sean Dyche）領軍114日後被解僱，與剛在周三（11日）被辭退的熱刺領隊法蘭克（Thomas Frank）過年前雙雙食「無情雞」。 上場贏利物浦，賽後領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）指餘下13場聯賽仍有變數，不過首要是曼城搶到分。主場對富咸24分鐘先由安東尼施美安（Antoine Semenyo）打開紀錄。富咸的哈利威爾遜（Harry Wilson）之後錯過一次追平機會，就被歷高奧拉利（Nico O'Reilly）在30分鐘為藍月亮拉開比分，加上艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在39分鐘的入球，半場曼城已經3球在手。下半場兩隊未有入球，不過曼城都足以全取3分。藍月亮目前聯賽以53分排第2，距離榜首阿仙奴只差3分，不過兵工廠今晚會作客賓福特。

曼城對富咸精華

哥迪奧拿：滿意表現及賽果 哥迪奧拿在賽後就表示：「這是我們今季其中一次最好的表現。當像在晏菲路贏得一場激動的比賽，下一場永遠要很小心。我們調整了一點東西，在壓迫、反壓迫以及控球在腳時。疲倦是有的，洛迪（卡斯簡迪，Rodri）已經筋疲力盡，貝拿度（施華，Bernardo Silva）都筋疲力盡。不過在很多方面，我們後防4個很穩固，基本上我滿意這個表現以及賽果。上半場很出色，很好。我們一起在取得控球時，更加冷靜。我們之前作客富咸遇過困難，然後經過在晏菲路的一場激動而體力化的比賽，這是很困難的。不過我們討論過很多次，我說『你們需要做多一次』然後他們做到了。」

諾定咸森林對狼隊精華

對於爭標方面，哥迪奧拿表示：「一直以來我關注的是成長、成長和成長。這是我們如何在90分鐘更加穩定，我們如何做得更好，球員的感覺是『嘩，我們做到了』，無論是在心態、拼搶、進攻還是防守方​​面。我們正在朝著這個方向努力。」 利物浦小勝新特蘭 同日的比賽，聯賽第3位的阿士東維拉，主場以1:0擊敗白禮頓，而利物浦亦作客以1:0小勝新特蘭。爭取護級的般尼作客以3:2反勝水晶宮，不過另外2支護級隊伍的森林主場對狼隊，森林在全場35次起腳之下都未能取得入球，只與榜尾的狼隊互交白卷。賽後森林解僱上任僅3個多月的戴治，連同熱刺的法蘭克，在不足一日內就有2名領隊被炒。

阿士東維拉對白禮頓精華

新特蘭對利物浦精華

水晶宮對般尼精華