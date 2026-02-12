英超｜40歲占士米拿為白禮頓後備上陣　追平最高上陣次數紀錄

白禮頓的中場占士米拿（James Milner），在周三（11日）晚以後備上陣之後，他以653次上陣的數字，追平由巴利（Gareth Barry）創下的英超上陣次數。

40歲的占士米拿，首次在英超上陣已是24年前，在經過20幾年的職業生涯，他在效力6支球隊合共在英超上陣653次，期間他61次代表英格蘭國家隊、3次贏得英超冠軍、2個足總盃冠軍及1次的歐聯。白禮頓領隊胡斯拿（Fabian Hurzeler）表示：「我認為這對他來說意義非凡，但除此之外，他也很重視球會的目標。他希望能像他生涯那樣，一直取得成功。他引領着這種爭勝的意志，我認為能有這樣的球員在隊伍中非常重要。他們知道怎樣去贏，他們知道要贏需要甚麼，你需要如何為比賽做準備，還有如何在像我們目前這樣低迷的時期，作出反彈。」