NBA｜馬刺反勝勇士連贏6場　雷霆輕取太陽

缺少了史堤芬居里（Stephen Curry）的金州勇士，原本在主場有機會擊敗聖安東尼奧馬刺，不過在馬刺下半場發力下，勇士終以113:126不敵馬刺，被馬刺取得6連勝。至於常規賽仍然領先的奧克拉荷馬城雷霆，雖然主將的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）繼續休戰，但仍輕鬆以136:109擊敗鳳凰城太陽。
雲班耶馬加盟以來，從未有在三藩市取得過勝利，面對有居里繼續受傷的勇士，首節勇士由穆迪（Moses Moody）帶起球隊，在一度拉開過10分下，以38:33進入第2節。半場在只有44%的命中率下，馬刺以63:67落後。第3節的比賽雖然勇士曾領先過16分，不過在第3節末後，勇士領先94:86後，球隊跨節輸0:13被馬刺反超。之後馬刺維持領先的優勢，以126:113贏波，取得6連勝。馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama）今場為球隊貢獻26分及9個籃板迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）亦有27分的進帳，勇士雖然6人取得雙位數得分，不過最高只有17分，當中包括穆迪、達蒙特格連格連（Draymond Green）和美奧頓（De’Anthony Melton），當中格連有17分、12個籃板及8次助攻，但勇士仍要再輸。馬刺目前西岸以38勝16負排第2。
金州勇士對聖安東尼奧馬刺精華
紐約人大炒76人49分
同日的比賽，雷霆雖然繼續缺少SGA在陣，不過謝倫威廉斯（Jalen Williams）攻入28分次下，帶領雷霆以136:109大勝太陽。雷霆戰續改寫成42勝13負，仍是聯盟領先球隊。而東岸的底特律活塞，作客以113:96贏多倫多速龍，在東岸繼續領頭。東岸第3的紐約人，作客費城就亳不客氣，以138:89大勝費城76人，後備的艾華拉度（Jose Alvarado）取得個人今季最多的26分。
其餘比賽，克里夫蘭騎士主場以138:113贏華盛頓巫師，交易到騎士的占士夏登（James Harden）首次在克里夫蘭亮相，個人交出13分及9次助攻，但有6次的失誤。夏洛特黃蜂以110:107，在主場擊敗阿特蘭大鷹隊；密爾沃基公鹿作客116:108贏奧蘭多魔術；主場的波士頓塞爾特人以125:105輕取芝加哥公牛；洛杉磯快艇作客105:102贏侯斯頓火箭；明尼蘇達木狼主場133:109擊敗波特蘭拓荒者；邁亞密熱火作客，123:111力克新奧爾良鵜鶘；孟菲斯灰熊作客116:122不敵丹佛金塊；印第安納溜馬作客115:110小勝布魯克林籃網；猶他爵士主場大勝薩克拉門托帝王121:93。