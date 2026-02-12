NBA｜馬刺反勝勇士連贏6場　雷霆輕取太陽

缺少了史堤芬居里（Stephen Curry）的金州勇士，原本在主場有機會擊敗聖安東尼奧馬刺，不過在馬刺下半場發力下，勇士終以113:126不敵馬刺，被馬刺取得6連勝。至於常規賽仍然領先的奧克拉荷馬城雷霆，雖然主將的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）繼續休戰，但仍輕鬆以136:109擊敗鳳凰城太陽。

雲班耶馬加盟以來，從未有在三藩市取得過勝利，面對有居里繼續受傷的勇士，首節勇士由穆迪（Moses Moody）帶起球隊，在一度拉開過10分下，以38:33進入第2節。半場在只有44%的命中率下，馬刺以63:67落後。第3節的比賽雖然勇士曾領先過16分，不過在第3節末後，勇士領先94:86後，球隊跨節輸0:13被馬刺反超。之後馬刺維持領先的優勢，以126:113贏波，取得6連勝。馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama）今場為球隊貢獻26分及9個籃板迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）亦有27分的進帳，勇士雖然6人取得雙位數得分，不過最高只有17分，當中包括穆迪、達蒙特格連格連（Draymond Green）和美奧頓（De’Anthony Melton），當中格連有17分、12個籃板及8次助攻，但勇士仍要再輸。馬刺目前西岸以38勝16負排第2。