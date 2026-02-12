米蘭冬奧｜中國速滑廉子文阻礙對手被取消資格　荷蘭選手失獎牌暴怒

米蘭科爾蒂納冬季奧運會的短道速滑項目，荷蘭的世界冠軍雲尼馬斯（Joep Wennemars）在男子1000米項目賽事，因為被中國的廉子文阻礙，失去爭取金牌的機會，同時令另一位中國選手的寧忠岩得到銅牌，雲尼馬斯僅得第5名，賽後雖然廉子文嘗試向雲尼馬斯道歉，不過他並不領情及暴怒。

周三（11日）舉行的短道速滑男子1000米賽事，賽事分為14對組合比賽，當中去年項目的世錦賽冠軍得主雲尼馬斯，與廉子文在第11對出場，雲尼馬斯在外線起步，根據賽例他有優先權進入內圈，但是在起步不久，內線的廉子文就阻礙了雲尼馬斯的去路，雖然之後這位荷蘭選手還是超過廉子文，不過已失去一點時間，最終雲尼馬斯以1分7秒58完成，慢過他在世錦賽奪冠的1分6秒44。最後完成14對比賽後，雲尼馬斯僅得第5名，而廉子文因為阻礙對手，被取消資格。