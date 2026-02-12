米蘭冬奧｜國際奧委會取消烏克蘭冰橇選手資格　因拒絕放棄戴戰爭受害運動員頭盔

國際奧委會（IOC）主席歌雲迪（Kirsty Coventry），在周四（12日）親自前往訓練地點，向烏克蘭俯式冰橇選手靴拉斯基夫治（Vladyslav Heraskevych）進行遊說，要求他不要在比賽中戴上貼有在俄烏戰爭中，死去的烏克蘭運動員頭盔。並提出指他可以有很多方法悼念，並且不阻止他在比賽場外，包括混合採訪區展示有關頭盔，不過因為靴拉斯基夫治拒絕妥協，取消他的參賽資格。

靴拉斯基夫治早前表明，他會在比賽中戴上貼滿死去的烏克蘭運動員頭盔，但是IOC多次派人向他表明禁止。而靴拉斯基夫治在周三（11日）受訪時，認為自己「有權」戴上這一個頭盔比賽。歌雲迪今日到滑道旁與靴拉斯基夫治會面。IOC發出的聲明表示：「國際奧委會非常希望靴拉斯基夫治能夠參加比賽。因此，國際奧委會與他進行討論，探討如何以最尊重的方式滿足他緬懷在俄羅斯入侵烏克蘭後喪生的運動員同伴的願望。」IOC指出，靴拉斯基夫治可以在比賽期間戴上黑紗來悼念死去的同伴，同時也可以在混合採訪區、記者會以及社交媒體上展示他的頭盔，但僅不許在比賽期間展示。