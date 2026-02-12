米蘭冬奧｜國際奧委會取消烏克蘭冰橇選手資格　因拒絕放棄戴戰爭受害運動員頭盔

國際奧委會（IOC）主席歌雲迪（Kirsty Coventry），在周四（12日）親自前往訓練地點，向烏克蘭俯式冰橇選手靴拉斯基夫治（Vladyslav Heraskevych）進行遊說，要求他不要在比賽中戴上貼有在俄烏戰爭中，死去的烏克蘭運動員頭盔。並提出指他可以有很多方法悼念，並且不阻止他在比賽場外，包括混合採訪區展示有關頭盔，不過因為靴拉斯基夫治拒絕妥協，取消他的參賽資格。
靴拉斯基夫治早前表明，他會在比賽中戴上貼滿死去的烏克蘭運動員頭盔，但是IOC多次派人向他表明禁止。而靴拉斯基夫治在周三（11日）受訪時，認為自己「有權」戴上這一個頭盔比賽。歌雲迪今日到滑道旁與靴拉斯基夫治會面。IOC發出的聲明表示：「國際奧委會非常希望靴拉斯基夫治能夠參加比賽。因此，國際奧委會與他進行討論，探討如何以最尊重的方式滿足他緬懷在俄羅斯入侵烏克蘭後喪生的運動員同伴的願望。」IOC指出，靴拉斯基夫治可以在比賽期間戴上黑紗來悼念死去的同伴，同時也可以在混合採訪區、記者會以及社交媒體上展示他的頭盔，但僅不許在比賽期間展示。
烏克蘭選手認為與納烏莫夫悼念無異
IOC表示靴拉斯基夫治沒有就頭盔的事妥協，而IOC早前以《奧林匹克憲章》的第50條中，「任何奧運場地、場館或其他區域均不允許任何形式的示威或政治、宗教或種族宣傳」來禁止。不過靴拉斯基夫治認為，他的行為與美國花樣滑冰選手納烏莫夫（Maxim Naumov）在等待結果時拿出父母相片的行為沒有不同。IOC就指要取消他的參賽資格，是基於國際雪橇聯會就他打算佩戴不符合規定頭盔的事實上作出的決定。
26歲的靴拉斯基夫治，根據他在訓練時的成績只有很些微的機會取得獎牌。而IOC表示，運動員在「多元」的選手村內，可以「以尊嚴和尊重表達哀悼」，又指靴拉斯基夫治在過去3屆冬奧會中都得到了國際奧委會的支持，並指他是一名奧林匹克獎學金運動員。IOC表示在俄羅斯於2022年入侵烏克蘭之後，設立了烏克蘭體育團結基金，以支持運動員備戰2024年巴黎奧運會。