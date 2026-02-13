NBA明星賽｜美國隊夾擊世界隊

2026年NBA全明星周末正賽，將於香港時間下周一清晨在洛杉磯快艇主場的直覺巨蛋球場上演，今屆比賽將會採取全新分組方式及賽制，務求令到球迷欣賞到更多對抗性球賽。

今屆明星賽一樣由球迷、傳媒票選球星，不同的是將會分為2支美國球員隊Stars及Stripes，以及1支世界隊World，3隊將會先打單循環賽；最好成績2隊再進行決賽爭冠軍，合共4場比賽，每場會進行12分鐘。不過，正選球星當中，已經有上屆FMVP的基哲斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)及「3分王」史提芬居里(Stephen Curry)因傷退賽，前者在世界隊的位置由效力侯斯頓火箭中鋒聖官(Alperen Sengun)代替；而世界隊預計由傷癒復出不久的「大三元」好手丹佛金塊中鋒尤基治，以及聖安東尼奧馬刺「長人」雲班耶馬(Victor Wembanyama)領軍。