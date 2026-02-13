西甲｜新帥上場氣勢強勁 皇蘇無懼撼皇馬

在新帥馬達拿素(Matarazzo)麾下的皇家蘇斯達，剛在西盃作客勇挫畢爾包，半隻腳踩入決賽。皇蘇踏入2026年9戰不敗，周六晚返回西甲作客挑戰班霸皇家馬德里，主隊在臨時教頭艾比路亞(Arbeloa)領導下，表現一直飽受質疑，以目前皇蘇氣勢，今場有力搶分，受讓多下值得捧場。(球賽編號FB3712，2月15日04:00開賽)

皇蘇在西盃四強首回合作客以1比0力克畢爾包，表現神勇，若能多點運氣甚至可以大勝而歸。球隊狀態大勇，全因去年12月尾由美國籍教頭馬達拿素接手，此子雖然名不見經傳，只曾執教史特加與賀芬咸，都是被炒收場；但自踏足西甲球壇，球隊在2026年各項賽事取得6勝3和不敗佳績，包括聯賽主場以2比1殺敗巴塞隆拿，證明真材實料。在皇蘇於西盃贏波後，入球英雄杜列安迪斯(Turrientes)表示：「我們沒有改變太多，同一班球員，但我們都為新教練興奮，他帶來了能量及信心。」皇蘇今戰有主力中場布里斯文迪斯(Brais Mendez)波監刑滿，可以復出候命。首席前鋒奧耶沙巴爾(Oyarzabal)近4場聯賽入4球，都為今戰爭分增加本錢。

皇馬聯賽7連勝

另邊廂，皇馬聯賽已7連勝，本輪前只落後榜首巴塞隆拿1分，但近期表現只算合格，主帥艾比路亞的調動未能令人滿意。球隊防線主力如艾達米列達奧(Eder Militao)仍在養傷，鋒線上又有攻中祖迪比寧咸(Jude Bellingham)與前鋒洛迪高高斯(Rodrygo Goes)因傷缺陣；射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)日前曾經缺操，即使能披甲出戰，往往也要孤軍作戰，今場捧場有一定戒心。

另外，聯賽「一哥」巴塞隆拿下周一晚才作客基羅納。巴塞上輪西甲以3比0大炒馬略卡，聯賽3連勝；雖然剛在西盃作客硬撼馬德里體育會，可幸球隊人腳充裕，火力強大。對手基羅納近況回落，近3場聯賽2和1負；近3次交手又全負於巴塞腳下，今場只怕主場也難逃大敗。(球賽2月17日04:00開賽)