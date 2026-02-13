英足盃｜車仔闖「虎」穴「大」無畏

剛戰聯賽痛失贏波良機的車路士，周五晚深夜轉戰英足盃打頭陣，作客英冠有「老虎」之稱的侯城；「藍戰士」季內在盃賽鬥低組別對手例不手軟，今場必全攻出擊，有望跟對手開出入球騷。(球賽編號FB3635，2月14日03:45開賽)

藍戰士上周剛在英聯盃被阿仙奴「雙殺」出局，季內爭盃要寄望歐聯及英足盃。球隊上仗英超主場鬥列斯聯領先2球後無以為繼，下半場被對手追和；最慘情是王牌射手高爾彭馬(Cole Palmer)在補時近門抽射高出，無法助車仔造出主場4連勝走勢。該隊對上一次捧走英足盃已是2018年，但之後6屆曾三度入決賽及一次入4強，誠意不俗；上圈作客輪換出擊，5比1大破英冠查爾頓，計對上4場盃賽作客3次開出「總入球」最少4球。車路士在英冠紮起的英格蘭箭頭利安戴納(Liam Delap)，今場有望升正掛帥，配合柏度尼圖(Pedro Neto)及阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)側擊，以攻為守誓搗虎穴。