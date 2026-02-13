英足盃｜演英超內訌 利物浦勢捕海鷗過關

英足盃第4圈的英超內訌戲碼不多，其中明晚深夜壓軸戰，由剛戰在英超打破對手不敗身的利物浦，返回晏菲路迎戰「海鷗」白禮頓；紅軍今場有全能球員蘇保斯拉爾(Szoboszlai)復出，挾聯賽贏波反彈氣勢，有力在法定時間解決對手。(球賽編號FB3691，2月15日04:00開賽)

蘇保斯拉爾

伊傑迪基

2022年英足盃盟主利物浦，剛戰英超憑隊長中堅華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)，下半場接應角球頭槌建功，1比0打敗賽前聯賽主場不敗的「黑貓」新特蘭，馬上從主場反負曼城中反彈，士氣回升。 紅軍早前英聯盃第4圈主場派出不少青年軍撐場，結果吞水晶宮3蛋；但對待其餘兩盃包括括英足盃及歐聯，卻有截然不同的部署及心態，上月3戰盃賽，先在英足盃第3圈4比1大炒英甲班士利，然後歐聯作客3比0勝馬賽及主場6比0輕取卡拉巴克，攻力十足。

陣容上，日將遠藤航剛戰足踝重創被抬離場，右閘料由祖高美斯頂上；而部分主力或會在今場盃賽輪休，但剛戰英超停賽的全能球員蘇保斯拉爾，今場有望重返正選踢回擅長的進攻位置，紅軍上圈鬥班士利開賽早段已打開紀錄，今場有力助紅軍連續4次主場打敗白禮頓，打入第5圈。

三笘薰

白禮頓近5場英超得2分 白禮頓近況不妙，自從上圈英足盃作客2比1打敗曼聯後，連同上仗作客0比1敗走阿士東維拉，近5場英超只得2分，跌至尾7位置，護級未坐穩船。

