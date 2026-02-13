英超｜阿仙奴作客遭賓福特迫和　賴斯籲無視外界批評

哥迪奧拿（Pep Guardiola）在擊敗利物浦後就曾表示，餘下13場聯賽，6分距離還是有扭轉可能。結果阿仙奴不夠一星期實現，作客去到賓福特，兵工廠上半場差點先失守，大衛拉耶（David Raya）快開傳給賴斯，不過賴斯未及意識就被賓福特的馬菲亞斯贊臣（Mathias Jensen）搶去，可是他傳中予伊戈泰亞高（Igor Thiago）頭槌，拉耶及時擋出，半場兩隊踢平0:0。

換邊後阿仙奴一次攻勢，馬度基（Noni Madueke）的頭槌在61分鐘打開紀錄。但是賓福特的界外球能力，讓兵工廠吃下苦頭，米高卡約迪（Michael Kayode）的「手榴彃」，由路易斯樸達（Keane Lewis-Potter）把握機會，在71分鐘追平。阿仙奴結果作客只與賓福特踢平1:1。兵工廠目前聯賽57分排榜首，與第2的曼城餘下4分距離。至於賓福特仍有歐洲賽的機會，球隊目前以40分排第7位。

賴斯：不會天真覺得一帆風順

阿仙奴連續3個賽季得亞軍，今季有望自2004年後再爭取到聯賽冠軍，不過球隊又失分令爭標機會受質疑，賴斯在賽後被問到時表示：「在整個賽季的旅程中，你不可能70場都同一個水平，不過你必須要做到最好。在一些微少的細節，以及根本上。這是一個過山車般的賽季，你不能天真的覺得會一帆風順。我們每個星期都在對最好的隊伍，我們要繼續推動以及相信自己，控制能控制到的部份。我們要隔絕外界的聲音，我們已做得很好。人們在討論爭標形勢以及阿仙奴，不過我們仍然是很冷靜的團隊。我不會天真到覺得賓福特是不堪一擊，他們是聯賽其中一隊最好的隊伍，從他們近況反映到，我們旅程中只得1分，但我們要的是贏下比賽。」