西班牙國王盃｜衞冕巴塞隆拿首回合作客　慘吞馬德里體育會4蛋

西班牙國王盃的四強首回合，上屆冠軍的巴塞隆拿作客馬德里體育會，竟以0:4慘敗，之回合要追回4球並非易事。巴塞主帥的費歷克（Hansi Flick）指，球隊上了慘痛一課。

32次贏得國王盃冠軍的巴塞隆拿，上屆決賽擊敗皇家馬德里奪冠，今屆這支宿敵在16強已被淘汰。但巴塞衞冕路途沒有變得輕鬆，在作客的四強首回合，開賽６分鐘就因為艾利加西亞（Eric Garcia）回傳門將踢漏而落後。8分鐘後基沙文（Antoine Griezmann）為主場的馬德里體育會再下一城。冬季轉會窗加盟的盧卡文（Ademola Lookman）33分鐘射入他在馬體會的第2個入球，加上祖利安艾華利斯（Julian Alvarez ）補時再下一城，半場馬體會以4球領先。落後4球的巴塞，要到換邊後有柏奧古巴斯（Pau Cubarsi）追回一球，但球證經過8分鐘翻看片段，判越位在先無效，之後艾利加西亞在85分鐘紅牌被逐，最終巴塞輸0:4，次回合要收復失地不易。